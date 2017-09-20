中職》復健球星二軍交鋒！林智勝猛打賞、高國輝選2保送

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍賽事今天在高雄立德棒球場進行，由中信兄弟出戰富邦悍將，2隊看板人物林智勝、高國輝今天都出賽，其中林智勝先發4打數3安打還敲下2分打點，高國輝則是單場4支1選到2次保送，2人的復出狀況都相當不錯。

此戰兄弟推出備受期待的新人陳琥先發，但他只投1局就狂丟4分退場，並挨申皓瑋、黃智培各一發全壘打，不過中信兄弟最終仍靠全場16支安打的優勢火力以11：10獲勝。

除林智勝表現不俗外，老將林威助今5打數上演3安的猛打賞，並敲回3分打點，二壘手林書逸也有猛打的演出。

富邦悍將方面申皓瑋單場3支1是發陽春砲，黃智培單場3支2也包含1發全壘打，投手部分以蕭一傑、范玉禹表現最為慘烈，兩人合計中繼3.2局，其中蕭一傑失5分只有1分為責失，范玉禹被敲3安包含1轟，共失4分，防禦率爆增到7.04。

而富邦一軍主力牛棚林晨樺與倪福德今天也在二軍出賽，2人各投1局，林晨樺挨2安打丟1分，倪福德則找回手感，連飆3K表現完美。

中信兄弟林智勝今天中午在二軍比賽中，首打席擊出１分打點高飛犧牲打。（記者黃志源攝）

暫居二軍安打、打擊率雙冠王中信二軍打者陳文杰今天中午在二軍比賽中，首打席擊出二壘安打，但搶攻三壘時在三壘壘包前遭觸殺。（記者黃志源攝）

富邦悍將高國輝傷後今天中午首度在二軍上場比賽，先發擔任指定打擊，首打席被保送，隨後靠隊友助攻回本壘攻下１分。（記者黃志源攝）

富邦悍將高國輝傷後今天中午首度在二軍上場比賽，先發擔任指定打擊，首打席被保送，隨後靠隊友助攻回本壘攻下１分。（記者黃志源攝）

中信兄弟二軍先發投手陳琥１局下面對富邦二軍首名打者申皓瑋即被擊出全壘打。（記者黃志源攝）

林智勝高國輝2大球星今天中午在二軍比賽同時出賽，１局下２人在三壘相遇，即相亙開起玩笑。（記者黃志源攝）