網球》傳奇球后小威致母親公開信 外界認為回擊宿敵莎娃

女網傳奇球后小威廉絲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕女網傳奇球后小威廉絲（Serena Williams）喜獲愛女後，特地上網發表一封文情並茂的「致母親公開信」，除盛贊母親並感謝她是自己的榜樣外，似乎還意有所指，外界甚至認為，這是為了回擊宿敵莎拉波娃（Maria Sharapova）的新書內容。

小威為美國科技新貴奧漢尼安（Alexis Ohanian）生下一個女兒，以媽媽身份發出這封信，雖然字裡行間透露著對寶貝女兒的期待及幸福感，但也多處提及手臂、腿及身高等話題，還特地點出似乎在暗諷莎娃的禁藥，令球迷議論紛紛。

結束禁賽復出的俄國前世界球后莎拉波娃，才在月初發行新自傳《無法阻擋：我至今的人生（Unstoppable：My Life So Far）》，內容多處提及小威，包括「首先，她的身體比你在電視上看到而感覺到的更強壯、更巨大，她擁有粗壯懾人的手臂和大腿...。」儘管遭批評種族歧視，莎娃日前已在記者會解釋：「其實我的自傳有300多頁，但描寫2004年溫網決賽面對小威的部份，大概只有10頁...。」

至於小威公開信翻譯大意為：「親愛的媽媽：妳是我認識最堅強的女性之一。我看著我的女兒（哦，我的天，是的，我也有個女兒了），她擁有我的手臂和腿！和我一樣強壯、有肌肉、有力量、絕妙的手臂和身體。我不知道，如果她必須經歷我從15歲開始甚至到今天所經歷的事，我會作何反應。因為我外表很強壯，所以一直被稱為男人。有人說我吃藥（不，我一直太過正直而不能為了獲得有利條件而表現得不誠實）。有人說我不屬於女子項目，而屬於男子項目，因為我看起來比其他很多女性都更強壯。（不，我只是努力訓練，而且天生就有這幅強健的身體，並且我為之感到自豪）。

但媽媽，我不確定妳怎麼忍受得了每位記者、個人、評論者，還有老實說，那些太過無知以致不瞭解黑人女性力量而懷恨在心的人們。我很自豪我們能向他們展示出某些女性的樣子。我們看起來不完全相同。舉例來說，我們曲線分明、強壯、肌肉發達、身材很高、也有身材嬌小的，不過和所有人一樣的是：我們是女人並且很自豪！

妳真是太優秀了，我只希望我能以妳為榜樣。不過我在努力，上帝還沒有完成對我的塑造。我還有很長的路要走，但謝謝妳。謝謝妳在我承受所有艱難困苦時成為我所需要的榜樣，我現在把那些艱難困苦看做是種挑戰，我很享受的挑戰。我希望能教育我的孩子，擁有和妳同樣的勇氣。答應我，媽媽，妳會繼續幫助我。我不確定我也能像你一樣溫柔而堅強。我希望有天我能做到。我深深地愛著你。妳五個孩子中最小的瑟琳娜。」

女網傳奇球后小威廉絲喜獲愛女。（路透社）