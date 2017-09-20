LOL》ESPN評最佳打野 閃電狼Karsa獲第四名

閃電狼打野選手Karsa獲《ESPN》評比為最佳打野第四名。（取自閃電狼臉書官方粉絲專頁）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《ESPN》在《英雄聯盟》S7世界賽開始前依序就五條路線進行強度排名，第二波排名為打野，前五強選手依序為：Blank（SKT）、Ambition（SSG）、Condi（WE）、Karsa（FW），第五名為Xmithie（IMT）。來自台灣的Karsa被列在第四名，分析文指出，Karsa在現今META偏坦型打野下表現有所下滑，但在LMS賽區中仍屬頂尖打野，依然隨時保持著侵略性，但他的風格也因中路Maple身手退化而有所影響。

《ESPN》此次分析是由四位作者Tyler Erzberger、Kelsey Moser、Emily Rand與Xander Torres所進行，每位作者可以投給它們心目中的五位選手，第一名5分、第二名4分、第三名3分，以此類推。

第一名：Blank（SKT），獲得20分滿分。

凡是那些有看過Blank在2016世界賽冠軍戰的人不會期待這位選手出現名單上，但Blank今年度過了表現極佳的一年，多次在SKT關鍵存亡之際出手拯救。

Blank優勢來自於透過贏線來增加反野成功率進而擴大野區的佔領，透過對方地圖盲區的優勢給予對面壓力。因為他的經驗與操作能力，儘管自己的野區被反他也會讓對面感到恐懼。

但在打逆風局、協助弱勢線路取得優勢這方面就顯得使不上力，且Blank角色池相對較少，但因為他是處在強大的SKT陣中，依然可以輕而易舉拿到冠軍戒子。

第二名：Ambition（SSG），獲得14分。

當初「安掌門」為了老牌戰隊CJ Entus需求，決定從中路換到打野路線，對於韓國LCK賽區來說可說是一段黑暗時代，當他首次以打野身分先發，表現僅僅是五路中的末段，儘管知道該如何憑藉經驗保持優勢，卻不知道該如何實際利用這些經驗去給予對線視野壓力或是幫助線上隊友。

但慢慢地，Ambition進化成一位足智多謀、高效農怪的打野選手，他可以了解對手並且有很好的反應能力，幫助線上隊友建立早期優勢，後期會戰也因為前期的作為可以打出致命強力的會戰。

第三名：Condi（WE），獲得12分。

從巴龍之子到高效野區物件爭奪，Condi今年經歷了許多，並成為中國新一代的打野第一人，Condi在MSI季中邀請賽帶給我們許多深刻印象，他同時能蹲點GANK也能精準控制對方的藍BUFF，並展現優異的小龍區攻防，這也正是WE能在入圍賽成為最強悍隊伍的關鍵。

第四名：Karsa（FW），獲得8分。

Karsa在現今META偏坦型打野下表現有所下滑，但在LMS賽區中仍屬頂尖打野選手，他仍舊隨時維持著侵略性的打野風格，但這樣的風格也伴隨著中路Maple身手退化而有所影響。

第五名：Xmithie（IMT），獲得4分。

在不同的三支隊伍、四度站在世界賽上，老練的Xmithie隨時都能展現身手，即使過去一年在CLG戰隊叩關世界賽8強失利，Xmithie在小組賽的最後一日依舊維持一貫身手來為隊伍製造機會獲勝，他就是這麼一位具有影響力的選手。

加入IMT後，Xmithie幫助了這支在夏季賽打得十分掙扎的隊伍挺進北美賽區夏季冠軍戰，今年世界賽絕不容忽視他的存在，如果IMT能挺進最終八強，Xmithie將會是一大關鍵。

榮譽提名：Clearlove（EDG），獲得2分。

關於EDG的傳奇不容與Clearlove分割開來，Clearlove就是EDG的代名詞，他與輔助選手Meiko日前才帶領隊伍四度挺進世界賽的殿堂。