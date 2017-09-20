籃球》Selina前夫阿中回彰化 為職籃做這檔事

張承中（左）和彰化縣長魏明谷簽署，完成寶島夢想家職業籃球隊主場在彰化縣的簽約儀式。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕即將成軍的寶島夢想家職業籃球隊，將加入東南亞職業籃球聯賽（Asean Basketball League，簡稱 ABL）新隊伍，球隊董事長是藝人任家萱（Selina）的前夫張承中，張承中故鄉在彰化縣，為了推動台灣職籃主、客場的比賽機制，他選定彰化縣為新球隊的主場。

今天，球隊和彰化縣政府簽訂主場合作契約，縣長魏明谷和張承中及球員們共同見證，宣布ABL新球季雙方共同合作，宣告主場落腳彰化縣。

球隊成員和彰化縣長魏明谷，站在大型布幕看板前，排成勝利「V」的圖案。（記者張聰秋攝）

人稱「阿中」的張承中表示，世界各國的職業運動，都是主客場制，只有主客場制能夠凝聚觀眾對球隊的認同，才會進場支持球賽，目前職棒主客場制運行得還不錯，但是SBL（超級籃球聯賽）的結構還不完全，所以他想從ABL試水溫，看看台灣籃球能不能也有主場優勢。

魏明谷感謝寶島夢想家球隊，把彰化設定為球隊主場場地，以後可以讓彰化鄉親有更多機會，欣賞具水準的國際籃球賽事。

寶島夢想家職業籃球隊即將成為目前聯賽中第9支新球隊，也是台灣唯一的ABL球隊。球隊營運核心由5位出資股東，包含球隊董事長張承中、副董事長許東棋、總經理張憲銘、領隊陳建州、副領隊韓駿鎧，5人各有專長共同築籃球夢有成。

今年本季ABL聯賽的參賽隊伍分別來自馬來西亞猛龍、菲律賓火焰、新加坡騰飛之獅、越南西貢熱火、上屆冠軍香港東方龍獅，以及台灣夢想家等，夢想家球隊賽程首場主場賽事，將於12月登場。

球隊背心有美麗寶島夢想家的英文字樣。（記者張聰秋攝）