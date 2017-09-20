世大運門將蔡碩哲憶童年 YAMAHA CUP領黄牌出局

世大運門將蔡碩哲（中）回憶童年往事，YAMAHA CUP首屆還領黄牌出局。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北世大運我國男足代表隊門將蔡碩哲，算是YAMAHA CUP大學長，他應邀出席第九屆快樂踢球趣記者會，分享第一屆參賽難忘經驗，「我1分鐘內連兩次犯規領黃牌出場，真的很糗。希望小朋友們要堅持足夢，將來才有機會站上國家舞台，朝更高殿堂邁進。」

原來蔡碩哲當年首屆參賽，就已是隊上的當家門將，不料3：0領先時，他因為太緊張，兩次衝出禁區防守，結果接連吞下黃牌，而當時的犯規對象，正是現今輔大球員衛懋庭，兩人後來場上相見，還會拿10年前往事互「虧」，蔡碩哲說：「第一次我感覺沒碰到他，誰知道是不是假摔。」他甚至還笑說：「結果第二次他才跳起來，我就被吹犯規了。」

YAMAHA CUP本屆賽事9月22日起接受報名，首場預賽11月11日在台南市立體育公園足球場點燃戰火。（記者梁偉銘攝）

蔡碩哲也記得，當時隊上沒有其餘守門員，只能由隊友臨時代打，所幸全隊仍守住領先，奮戰到底最後贏得冠軍，迄念回想起仍相當感動，「當時國內比賽少，這是非常棒的經驗，對我們很有幫助。畢竟這是國內最多隊伍參加的盛事，有些俱樂部的技術比校隊還好，大家交流切磋才能學習成長。」

YAMAHA CUP走過9個年頭，已累積超過1萬7千名參賽選手，去年參賽隊伍更突破300隊，幫助提升台灣足球風氣，本屆賽事9月22日開始接受報名，首場預賽11月11日在台南市立體育公園足球場點燃戰火。