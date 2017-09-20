專訪》連三年打世界賽 閃電狼不讓自己遺憾

[1]閃電狼今年已經是連續第三年叩關世界賽。（取自閃電狼官方臉書粉絲專頁）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界賽在即，頭號種子閃電狼連續三年代表LMS賽區出征世界賽，如今正在中國積極備戰，《自由電競》日前也特別專訪到閃電狼五位成員及教練牛排，一談各自成員定位及對於世界賽看法，談到今年有沒有想向哪支隊伍復仇？牛排表示，倒是沒有想過復仇的對象，畢竟比賽就是要想辦法贏，期許能發揮出練習成果，打出不會令自己遺憾的比賽過程。

連續第三年打世界大賽，閃電狼過去也遇過很多強敵，當然也打敗過不少隊伍，但牛排指出，今年並沒有特別想打的對手，能進世界賽的隊伍都不會弱到哪去，反過來說，隊上大部分成員都不想太早遇到RNG、SKT及LZ，「太早遇到不好打的，不小心輸了太早打包回家的話就太無趣了」。

接著是各路選手對於版本META及自己定位的看法，近來META版本讓上路坦型英雄居多，為了抑制坦型角色發育，也讓上路很容易成為被GANK的對象，上路選手MMD也談到他自己如何避免被GANK，「最重要就是思考兵線、視野及打野Karsa的位置和狀態，來決定我要前壓還是打得保守」。

[2]MMD（右一）受訪時談論如何讓自己不被GANK。（取自閃電狼官方臉書粉絲專頁）

「只要拿捏得好就可以降低被GANK成功的機率。」MMD說，目前閃電狼的戰術配置主要還是看角色和陣容決定、Karsa的路線和該局著重的目標。

談到過去閃電狼著名的「中野連動」招牌隨著版本更替改由「輔野連動」，訪談中也可得知，現在很少在中路進行2對2的碰撞，比較多的時候比的是誰支援比較快，所以輔助或是上路跟著跑線在野區進行物件爭奪變成是一件很常見的事。

[3]因應版本變化，過往閃電狼著名的「中野連動」招牌慢慢轉變為「輔野連動」。（取自閃電狼官方臉書粉絲專頁）

「蛇蛇」SwordArt搭配Karsa的輔野連動在季後賽讓ahq完全吃不消，但是否有把握在更高強度的世界賽也能保持流暢的遊走帶領風向，還是說會考慮選保排的英雄如布郎姆？蛇蛇也回應，還是會盡量保持自己的風格，當然還是要看團隊需要怎樣路線的輔助與版本的需求去做取捨。

做為「輔野連動」的另一端打野，Karsa又是如何看待在現今META版本打野偏袒型英雄下自己的定位？Karsa回應，其實現在坦型打野英雄都滿痛的，「就是轉換成鬥士打法即可」，他認為自己的定位並沒有改變。

[4]談到如何看待現今打野META偏坦，Karsa回應就照鬥士的玩法就好。（取自閃電狼官方臉書粉絲專頁）

閃電狼今年加入了新人Betty頂替轉任實況主NL的AD位置，更可以看出他勇於趨前輸出的樣態，Betty受訪時則是謙虛地說「要不斷加強自己在META上的適應力，讓自己在比賽上的表現能夠更好」，他也說，其實現今META的AD已經沒有那麼有影響力，要讓自己能夠活到後期來接管比賽。

最後則是中路的Maple，近期比賽看起來選角多半配合隊伍居多，由於目前的META版本讓中路法系被削弱，而自己在玩庫奇、塔莉雅或一些法系英雄外，又有沒有可能在世界賽拿出一些刺客角，重拾過去Carry整支隊伍的影響力？

Maple回應表示，他在練習時的目標都是以自己可以拿出的META角為主，且要在團隊的時候能夠配合隊友的英雄，看得出來還是以配合陣型為主；至於有沒有機會選出刺客角，得視那時候的版本適不適合，或是看對手角色會不會被刺客COUNTER（壓制），看起來如果有機會，刺客角還是有可能現蹤的。

最後，談到在LMS賽區中，閃電狼的營運功力讓不少戰隊落居下風，而在夏季冠軍戰更是海放ahq，如今面臨各國強敵，是否有信心可以繼續維持自己的營運風格？牛排回應，世界賽每隊都很強勁，也都會利用自己的營運風格來對付他們，閃電狼能做的就是保有自己風格，並針對對手的弱點去打亂節奏。

[5]教練牛排說，閃電狼今年世界賽的期許就是「發揮出練習的成果，打出不會令自己遺憾的內容」。（狼谷娛樂提供）

「只要我們在臨場發揮上沒有太多失誤，我相信我們有信心維持我們的節奏。」牛排說，閃電狼今年世界賽的期許就是「發揮出練習的成果，打出不會令自己遺憾的內容」。