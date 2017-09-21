中職土洋投雙冠王對決 今日賽事預告與轉播

聯盟勝投、防禦率雙冠王羅力。（資料照，記者黃志源攝）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

大聯盟部分，紅襪對上金鶯的比賽，推出王牌塞爾（Chris Sale）掛帥，金鶯由邁利（Wade Miley）迎戰。另外白襪作客太空人的比賽，推出謝茲（James Shields）主投，太空人由皮考克（Brad Peacock）先發，近期太空人5連勝，能否延續連勝場次？請不要錯過今天比賽。

日職方面，日本火腿主場迎戰軟銀，日本火腿推出大谷翔平掛帥，軟銀由武田翔太迎戰，大谷翔平尋求本季第2勝，復出後防禦率仍是偏高的6.97，今日是否能找回昔日身手，請大家持續關注今天比賽。

中職方面兩地開打，新莊的比賽由兄弟對上統一，兄弟派出羅曼掛帥，統一由新秀施子謙迎戰，施子謙本季尚未對戰過兄弟，今日對兄弟首戰值得關注！另外澄清湖的比賽，悍將主場迎戰桃猿，由勝投、防禦率雙冠王洋投羅力迎戰本土雙冠王王溢正，請鎖定自由體育文字直播。

MLB

7:00 紅襪 vs. 金鶯（民視、FOX體育）

8:00 白襪 vs. 太空人 （FOX體育三台）

日職

17:00 軟銀 vs. 日本火腿（FOX體育）

17:00 羅德 vs. 西武（FOX體育三台）

中職

18:35 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將 <澄清湖>（緯來體育、緯來精采、愛爾達體育、CPBLTV）

18:35 中信兄弟 vs. 統一獅 <新莊>（FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）