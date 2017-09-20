足球》全民站出來 雙十亞洲盃資格賽力挺台灣男足（影音）

〔記者廖聿偉／台北報導〕隨著台灣男子足球隊的英國籍教頭懷特（Gary White）正式接掌總教練職位後，距離雙十國慶2019年亞洲盃足球資格賽最終戰主場與巴林之戰已經正式進入倒數時刻，大會提前為台灣男足集氣，號召全台球迷站出來力挺台灣男足，第一波精心製作的「台甲挺台灣」5支短宣傳帶正陸續上架中，台甲的外籍球員率先站出來力挺國家隊。

台灣企業甲級足球聯賽是台灣等級最高的足球賽，今年首度開始展開首屆賽事，除旅外球員，台灣男足幾乎全部出自於台甲聯賽的球員，為了這批即將在雙十國慶在球場上力抗強隊巴林攻勢的兄弟，台甲球員也不想沈默悶著頭，紛紛提前跳出來為兄弟「戰聲」。

這批已經開始陸續曝光的「台甲挺台灣」5支短宣傳帶，主角包括蔚藍2名外籍球員、蔚藍全隊、輔大Mamane、大同進球王Marco等人，這群老外朋友甚至有些都還第一次用生硬的中文來幫台灣男足站台，號召台灣球迷一起來應援國家隊戰友，這群老外誠意十足、激情感人，也讓台灣男足充份感受到台甲兄弟不分國內外友人的支持。

皇家蔚藍全隊一起力挺台灣男足（泰達運動顧問公司提供）

輔大奈及尼亞球星Mamane。（泰達運動顧問公司提供）

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