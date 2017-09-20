7人制橄欖球》橄欖球隊出征 決定2018台灣亞運資格

亞洲橄欖球七人制巡迴賽，將有16人位選手代表參賽。（記者黃文瑜攝）

〔記者黃文瑜／台南報導〕亞洲橄欖球7人制巡迴賽，第2站比賽將在本月23、24日韓國出賽，中華隊共16人將出國參賽，代表隊教練張威政表示，此次賽事排名，將影響明年能否取得代表台灣參加亞運的資格。

「台灣過去在亞洲地區橄欖球項目是屬一屬二強！」張威政指出，1998年及2002年釜山亞運是中華橄欖球的巔峰，15人制連兩屆摘銅，7人制則是先後奪下第四名及銀牌這是中華在亞運橄欖球的最好成績。

張威政說，七人制橄欖球自2016年里約奧運列為正式項目後，橄欖球運動已在世界各地蓬勃發展，但台灣主要還是以打15人制為主，因此表現不如從前。加上對於運動員訓練的環境不夠友善，例如此次代表隊為任務編隊，16名選手來自全台7所大專院校學生，有些學生暑假要打工，才能支應開學後的生活開銷，甚至因沒有住在國訓中心內，伙食補助根本不夠運動員吃飯，比賽一直打到十月，選手返校後就會面臨生活問題。

「台灣不缺好手，缺金援」，張威政表示，除了奧運及亞運對選手有較好的訓練環境外，一般選手沒有企業贊助，甚至連出國比賽的機會都沒有，但政府又規定要國際賽事前六名，才取得重要比賽的資格實在很可惜，另外成為一般國際賽事的運動員誘因少，沒有零用金補助，選手就有後顧之憂，因此希望企業能長期投入贊助，讓台灣橄欖球項目在體壇上能繼續發光發熱。

亞洲橄欖球7人制巡迴賽，第二站比賽將在本月23、24日韓國出賽。（記者黃文瑜攝）