爐石》戰士牌組疲勞戰好折騰 「香菇奾汁」血戰一小時勝出

敗部賽程的香菇奾汁對上Pinpingho首局賽事雙方均拿出「戰士牌組」主打疲勞戰，一打就是整整一小時之久。（取自暴雪娛樂LIVE直播頻道）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《爐石戰記》台港澳菁英賽第三季八強暨總冠軍戰昨（20）日在台北暴雪電競館開打，台港八位好手經過整日較勁，晉級次日賽程的六位好手分別為：撒旦降臨、香菇奾汁、Yulsic、tom60229、Blitzchung及JhongTin，其中，敗部首輪香菇奾汁對上Pinpingho首局賽事，雙方均拿出戰士牌組打了一小時之久，前者所上的盾更是高達550點，最終由香菇奾汁以3比1勝出，挺進敗部次日賽程。

本次賽事冠軍將可獲得新台幣10 萬獎金與2017年底全明星賽種子資格，八強選手包括閃電狼戰隊的tom60229及撒旦降臨、Yulsic、Pinpingho、香菇奾汁、Virtual、JhongTin等七位台灣選手及一位來自香港的Blitzchung選手。

右為《爐石戰記》閃電狼戰隊選手tom60229，也順利晉級次日賽程。（取自閃電狼官方臉書粉絲專頁）

昨日先進行八強首輪賽事，四場比賽分別由Yulsic、Blitzchung、tom60229、JhongTin率先勝出挺進勝組四強賽事。

接著則是進行敗部首輪賽事，首場賽事由Virtual對上撒旦降臨，後者以3比2勝出；第二場更是精彩，香菇奾汁對上Pinpingho的首局賽事雙方均拿出「戰士牌組」主打疲勞戰，這一打就是整整一小時之久，而香菇奾汁所上的盾更是高達550點，順利在首局勝出，最終香菇奾汁花了一個半小時以3比1挺進次日賽程。

勝組四強賽事，第一場由Yulsic對上Blitzchung的台港大戰，前者以3比2勝出；第二場則是tom60229對上JhongTin，雙方在第二局同樣打出疲勞戰，tom60229在長達44分鐘的賽事中勝出，順利扳平比數，雙方2比2後，關鍵第五局tom60229帶魚人牌組順利勝出，挺進勝部冠軍戰。

首日賽事結束後，六強選手次日將進行勝部冠軍及敗部第二輪賽事，接著是敗部冠軍及總冠軍賽。冠軍將獲得新台幣10萬元、亞軍8萬元、第三四名則是4萬元，第5到第8名也有1萬元獎金。