MLB》超級新秀賈吉再寫歷史 洋基3轟棒棒有紀錄（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕面對大聯盟最老投手柯隆（Bartolo Colon），洋基超級新秀「法官」賈吉（Aaron Judge）率先用本季第45轟敲開得分大門，捕手桑契斯（Gary Sanchez）背靠背開轟，加上新一代游擊砲葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）追加3分砲，洋基11：3輕取雙城，並用煙火秀寫下多項新紀錄。

即使先發塞維里諾（Luis Severino）3局上挨打，丟掉3分大局，賈吉3局下用2分砲展開反擊，離歷史紀錄再靠近一步，根據Statcast™統計，賈吉本季一共有78次擊中「甜蜜點」，超過去年卡布雷拉（Miguel Cabrera）的77次。此外，賈吉今天賺進3打點，加入1936年Joe DiMaggio、1926年Tony Lazzeri和2003年松井秀喜，成為第4名單季打點破百的洋基新秀。新秀100得分、100打點和100保送，大聯盟史上僅3人達成，賈吉更是自1950年後第一人。

除了賈吉挑戰歷史，先發捕手桑契斯緊追在賈吉後一打席開轟，本季32轟領先大聯盟其他球隊主戰捕手，也是洋基隊史捕手紀錄。至於4局下砲打第二任投手達菲（Tyler Duffey）的葛瑞戈爾斯，單季25轟也超車1999年基特（Derek Jeter）24轟，改寫隊史游擊手全壘打新高。

賈吉轟出本季第45號全壘打，離歷史紀錄的49轟再進一步。（USA Today）