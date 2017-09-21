MLB》近11年來最多 史坦頓敲本季第56轟 （影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕昨天被保送4次的馬林魚「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），今天對大都會敲出兩分砲，本季第56轟出爐，這是自2006年來單季最多的全壘打數，馬林魚以9：2贏球。

馬林魚該場比賽靠鮑爾（Justin Bour）兩分砲，艾利斯（A.J. Ellis）、羅哈斯（Miguel Rojas）各一發陽春砲，以及史坦頓的兩分砲痛擊對手，終場擊敗對手收下近期3連勝。

史坦頓此戰5打數2安3打點，包含第8局從大都會投手高德（Erik Goeddel）轟出兩分砲，全壘打數來到單季56轟，是自2006年費城人豪爾德（Ryan Howard）58轟以來最多，馬林魚還剩下10場比賽，史坦頓有機會挑戰單季60轟，過去大聯盟歷史上也僅有8次達到。

大聯盟過去有19次達到56轟，而自2000年後則有6次，包含2001年邦茲（Barry Bonds）的73轟仍為單季全壘打紀錄、2001年索沙（Sammy Sosa）64轟、岡薩雷茲（Luis Gonzalez ）57轟，以及2002年「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）57轟、2006年豪爾德的58轟。

史坦頓在明星賽之後，63場比賽敲了30轟，今年對大都會敲了8轟，是隊史對大都會單季敲最多轟的選手。

史坦頓開轟。（美聯社）

史坦頓開轟。（美聯社）