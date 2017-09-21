MLB》恐怖！168公里界外球直擊小球迷 全場嚇壞（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與雙城之戰，一名小女孩被約105英哩（約168.9公里）的強勁界外平飛球直接打中，當場濺血，現場工作人員緊急將她送醫。這場面讓洋基打者佛雷瑟（Todd Frazier）當場自責，全場球迷也嚇壞。

佛雷瑟在5局下打擊，他擊出三壘界外區的平飛球，未料直接打中觀眾席上的小朋友，佛雷瑟當場蹲下來、摀著嘴巴，表情相當難過，也脫下球帽，而壘上的哈勒戴（Matt Holliday）甚至還落淚，附近的觀眾也紛紛上前關切。該名小球迷立即送至附近的醫院治療，比賽因此中斷約4分鐘。

「這真的是太可怕了。」佛雷瑟說，當下相當震撼，「我希望她沒事，我真希望從沒發生過這事情，老實說真的很難過。」洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）賽後接獲通知，指小球迷應該沒有大礙，但也坦言這是轉述來的資訊。

該名小女孩是與祖父坐在球場三壘觀眾席前排座位，距離比賽場地相當近，也引發球場安全問題。不少球員認為球場應該要多增加安全護網，「法官」賈吉（Aaron Judge）就說，「我們需要這個。」

部分球迷進場看球時，不喜歡安全網擋住視線，但雙城隊二壘手多齊爾（Brian Dozier）則認為，球迷不應該帶小朋友到沒有安全網的座位，「我不在乎球迷的視野影響問題，這事關安全。」

佛雷瑟當場蹲下來難過不已。（法新社）

佛雷瑟當場蹲下來難過不已。（法新社）

界外球K中小球迷，現場工作人員立即將她送醫。（美聯社）

界外球K中小球迷，現場工作人員立即將她送醫。（美聯社）

界外球K中小球迷，現場工作人員立即將她送醫。（美聯社）

界外球K中小球迷，洋基三壘指導教練艾斯帕達（Joe espada）也相當難過。（美聯社）