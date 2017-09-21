2017 台北世大運

網球》拉沃盃首屆明開打 費、納將合體雙打

2017/09/21 10:40

費、納將合體打雙打。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年拉沃盃（Laver Cup）網賽在布拉格首次登場，將在明晚開打，分為歐洲隊及世界隊，目前球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及世界排名第2的費德爾（Roger Federer）將坐鎮歐洲隊，並確定合體參加男子雙打比賽，令球迷相當期待。

歐洲隊除了費、納外，還有德國新星A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）、今年溫網亞軍西里奇（Marin Cilic）、提姆（Dominic Thiem）、柏蒂奇（Tomas Berdych），由拿下11座大滿貫的退役瑞典選手博格（Björn Borg）擔任隊長。

歐洲隊及世界隊陣容。（取自推特）

世界隊則由名人堂球星麥肯羅（John McEnroe）領軍，成員有奎瑞（Sam Querrey）、伊斯納（John Isner）、「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、索克（Jack Sock）、加拿大18歲新秀沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），以及今年美網與費德爾上演五盤大戰的19歲小將蒂亞弗（Frances Tiafoe）。

拉沃盃以退役傳奇球星拉沃（Rod Laver）命名，拉沃生涯總計拿下200座ATP單打冠軍，在1964年至1970蟬連七年球王，澳網中央球場也以他的名字命名。

拉沃盃官方影片：

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