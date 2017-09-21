MLB》要不到Z魔神簽名 經典賽冠軍怪投怒了

「Z魔神」葛蘭基因為簽名問題與奈謝克槓上。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕交換簽名在大聯盟球員間已見怪不怪，尤其是隊友之間，也有和對手互簽、或交換球棒、球、球衣等交流，洛磯投手奈謝克（Pat Neshek）也是收藏家之一，最近他因為要不到「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）的簽名球員卡相當不滿，還為此發文抱怨。

奈謝克喜歡收集大聯盟球星簽名，在體育簽名交流網站SportsCollectors常以「heat17」定期留言，不過最近奈謝克貌似要簽名碰釘子，昨天在留言板上不滿地發文批評響尾蛇王牌葛蘭基，為的就是他答應簽名卻失信。

奈謝克寫道：「我在明星賽時問他（葛蘭基）能不能幫我簽名，他說他會，所以幾週前我們對戰時我把我想簽的卡給他，但他拒絕了。我在打擊練習時就在等他了，而他居然完全否認了明星賽答應的事，我問他為什麼不簽了，他說因為『我讓他覺得很煩』。」

雖然被葛蘭基狠狠拒絕，奈謝克在發表完「Z魔神打槍記」後，於推特對外公開，表達自己來者不拒，「一如往常，如果你需要我的簽名，可以寄到科羅拉多洛磯，地址是2001 Blake Street Denver, CO 80205，給奈謝克。」

37歲奈謝克投球出手角度特別，怪異姿勢被廣為人知，今年代表美國隊出征，並隨隊伍奪冠，賽後受訪他表示，自己對經典賽從「垃圾」改觀，也希望未來更多大聯盟球員參加下一屆比賽。季中奈謝克從費城人被交易到洛磯，68場出賽59.2局拿下5勝3敗1救援，防禦率1.66。

奈謝克投球姿勢特別。（資料照，法新社）