高球》美巡賽封關戰 球王D.強森不希望舊事重演

球王D.強森（右）。（資料照，美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕2016-17美巡賽即將進入尾聲，球王D.強森去年坐看別人決定他的命運，今年可不希望舊事重演，至少今年沒有麥克羅伊來搶年度第1和千萬美元大獎。

美巡封關戰美巡錦標賽將在台灣時間今天深夜在亞特蘭大東湖球場開賽，最後30位好手將爭奪這場比賽冠軍和FedEx Cup年度積分榜首。最有希望的前5名是史畢斯、J.湯瑪斯、D.強森、澳洲的雷許曼和西班牙的朗姆。

現任球王D.強森去年打完美巡錦標賽前3回合，還是最有希望奪下年度第1的高手，但他在最後1回合第5洞起，4洞吞下3個柏忌，最終以73桿完賽，只並列第6名。

他打完比賽之後，只能期待北愛爾蘭的麥克羅伊不要拿冠軍，這樣他就能贏得年度總冠軍和千萬美元獎金。

麥克羅伊打到最後3洞還落後3桿，但他打下1個老鷹和1個博蒂，追平摩爾和查貝爾，3個人又加賽了4洞最終小麥抱走美巡錦標賽和FedEx Cup總冠軍，以及合計1153萬美元獎金（約台幣3億4990萬元）。

時隔1年，D.強森又打進了美巡錦標賽，D.強森這回不想重蹈覆轍，坐等別人奪冠的心裡煎熬很難受，還是自力封王比較輕鬆。今年封關戰少了麥克羅伊，因為肋骨受傷未癒，今年他的戰績不佳，在美巡賽勝場繳了白卷，年度排名退到58名，無緣衛冕。

但是D.強森還是要面對勁敵史畢斯等人的競爭，他說：「顯然那是一大筆獎金，但它不會改變我的人生。我更想贏得美巡錦標賽冠軍和FedEx Cup年度總冠軍，金錢只是額外的獎勵。」