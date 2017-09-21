NBA》嫌勇士合約低 伊古達拉曾想去火箭

伊古達拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士在休賽季以3年4800萬美元（約新台幣14.5億），續留33歲奪冠功臣之一的小AI伊古達拉（Andre Iguodala）。不過《ESPN》爆料，伊古達拉起初不滿勇士提出的條件，一度考慮轉戰休士頓火箭。

伊古達拉在2013年以4年4800萬美元的合約，來到勇士，並改打球隊第六人。《ESPN》指出，勇士季後開給他一份3年3600萬美元的合約，最後一年非全額保障，伊古達拉相當失望。當時有球隊認為，伊古達拉想要一份3年接近5000萬美元的約。

之後伊古達拉與湖人會面，湖人開一年2000萬美元的合約，希望他能帶領年輕球員；伊古達拉接著與馬刺會面，雖然對方開出4年合約，但只能給他年薪約840萬美元，不過伊古達拉仍對馬刺有興趣；伊古達拉後來與國王會面，對方開出總值4300萬美元的合約，甚至表態願跟進市場上任何最大合約。

而火箭隊為了網羅伊古達拉，球隊老闆亞歷山大（Leslie Alexander）、總管莫雷（Daryl Morey）、火箭副總裁羅薩斯（Gersson Rosas）、火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）等高層親自出席，加上「大鬍子」哈登（James Harden）也透過電話遊說，控衛保羅（Chris Paul）也出席會議嘗試說服伊古達拉。

火箭隊礙於薪資空間，只能給伊古達拉4年3200萬美元的合約，但可以透過「先簽後換」的方式幫他加薪，加上火箭高層、甚至陣中明星球員都紛紛來遊說，讓伊古達拉陣營的人士都說，「這是最好的招募會議。」這也讓他取消與快艇、灰狼、爵士等球隊的會面。

勇士之後開給伊古達拉3年4500萬美元的全額保障合約，但伊古達拉要求年薪1600萬美元，若勇士不再提高額度，他就會與火箭簽約。最後雙方達成共識，勇士以3年4800萬美元簽回2015年總冠軍戰最有價值球員的伊古達拉。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）就說，「我曾經說過，當伊古達拉退休後，他應該會是個經紀人，他完全準備好了。」

伊古達拉。（資料照，法新社）