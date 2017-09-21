高爾夫》TaylorMade發表全新P700系列鐵桿 打過都說讚

TaylorMade發表新款P7900鐵桿。（TaylorMade提供）

〔記者趙新天／台北報導〕高爾夫球具大廠TaylorMade今天發表P700系列鐵桿新成員 P790鐵桿組和P730鐵桿組，TaylorMade大中華區資深產品總監鄞順發（Raymund Ghin）表示，這兩組鐵桿外型都是頂尖職業好手最愛的纖細、緊湊的設計，但P790鐵桿組的易打性讓一般球友驚豔。

繼原本的P750鐵桿和P770鐵桿之後，TaylorMade今天又發表了P730和P790兩款鐵桿。

鄞順發指出，P730是針對巡迴賽職業選手的需求而設計的鐵桿，保留2014年款Tour Preferred MB系列的特徵 ，同時以形狀和重量分配提高它的性能。他很坦白地說：「我建議差點低於3以下的業餘好手或是職業選手，才選用P730鐵桿。」

這次推出的P790鐵桿，則融合鍛造的結構，加入全新加速膠科技，在擊球手感與外觀都趨近於職業等級，卻不失易打性和較出色的擊球距離。

鄞順發表示，P790鐵桿纖細的桿頭頂線和更小桿面後移設計，讓剛拿到手的球友會有些小擔心，但試打之後都覺得很好打，球容易起飛，也有很好的容錯性。

他指出，P790鐵桿桿頭主體以高壓技術鍛造的中空凹槽設計，並注入加速膠提供了桿面支撐性和減震性。另外僅1.75毫米超薄桿面厚度，搭配重新優化的倒錐型桿背技術，增加從跟部到趾部和桿面底部的靈活性。

今天與會人士試打之後，對P790鐵桿組評價不錯，高爾夫誌資深主編翁崇家說：「這款鐵桿讓我有點意外，它的手感很好，而且易打性高，距離表現也很出色。」

TaylorMade發表新款P7900鐵桿，現場試打反應不錯。（記者趙新天攝）

TaylorMade大中華區資深產品總監鄞順發說明P790鐵桿設計的重點。（記者趙新天攝）

TaylorMade大中華區資深產品總監鄞順發介紹P790鐵桿。（記者趙新天攝）

TaylorMade大中華區資深產品總監鄞順發介紹P790鐵桿。（記者趙新天攝）