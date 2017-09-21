2017 台北世大運

MLB》小聯盟熬2千打數 他敲生涯首轟跑壘都在笑（影音）

2017/09/21 12:06

〔體育中心／綜合報導〕在小聯盟苦熬超過2千個打數，沒有比一拉上大聯盟就先發、還敲出生涯首轟更開心的事了！教士捕手蓋爾（Rocky Gale）今天點燃一發人生最燦爛的煙火，跑壘時都忍不住微笑。

蓋爾2010年選秀第24輪被教士選中，2015年在大聯盟亮相，10打數敲出1安，但多數時間都在3A磨練，且小聯盟單季最多也才5轟，生涯僅11支全壘打。

本週蓋爾從3A拉上大聯盟，今天對響尾蛇雷伊（Robbie Ray），蓋爾排在先發第8棒捕手，2下一發2分砲，飛出左外野大牆，蓋爾一路笑著跑回本壘。這場比賽並非只有蓋爾敲出生涯首轟，三壘手維拉紐瓦（Christian Villanueva）也在5下敲出生涯首轟。

蓋爾轟出生涯首轟。（法新社）

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