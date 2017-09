MLB》小聯盟熬2千打數 他敲生涯首轟跑壘都在笑（影音）

〔體育中心/綜合報導〕在小聯盟苦熬超過2千個打數,沒有比一拉上大聯盟就先發、還敲出生涯首轟更開心的事了!教士捕手蓋爾(Rocky Gale)今天點燃一發人生最燦爛的煙火,跑壘時都忍不住微笑。

蓋爾2010年選秀第24輪被教士選中,2015年在大聯盟亮相,10打數敲出1安,但多數時間都在3A磨練,且小聯盟單季最多也才5轟,生涯僅11支全壘打。

本週蓋爾從3A拉上大聯盟,今天對響尾蛇雷伊(Robbie Ray),蓋爾排在先發第8棒捕手,2下一發2分砲,飛出左外野大牆,蓋爾一路笑著跑回本壘。這場比賽並非只有蓋爾敲出生涯首轟,三壘手維拉紐瓦(Christian Villanueva)也在5下敲出生涯首轟。

蓋爾轟出生涯首轟。(法新社)

Rocky Gale hit his first @MLB home run after 2,000 at-bats in the Minors.

Seems like he enjoyed it: https://t.co/5Fl2ZgHwEn pic.twitter.com/zmz5bFsaYN