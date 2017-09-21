電競》迎來最後三支隊伍 《鬥陣特攻》職業電競聯賽正式成形

《鬥陣特攻》職業電競聯賽20日迎來最終三支隊伍加入，並正式宣布季前賽將於12月6日在美國洛杉磯暴雪競技場正式開打。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕效仿職業球賽建立完整制度的《鬥陣特攻》職業電競聯賽20日迎來最終三支隊伍加入，並正式宣布季前賽將於12月6日在美國洛杉磯暴雪競技場正式開打，例行賽季則將於明年1月10日展開，持續到6月，季後賽與總決賽預計於7月舉行。

最後三塊拼圖補齊，分別是來自美國的三支隊伍：費城Comcast Spectacor，為運動娛樂龍頭企業，同時也是費城飛人隊擁有者；達拉斯Team Envy，是一個經驗豐富的電競組織，縱橫叱吒多種遊戲競賽類別；第三支則是休士頓OpTic Gaming，是以擁有熱情粉絲著稱的電競組織。

Comcast Spectacor總裁暨執行長Dave Scott表示：「Comcast Spectacor迫不及待想在《鬥陣特攻》職業電競聯賽的首發賽季扮演要角，帶動費城與其他地方不斷茁壯的電競社群。」

Team Envy擁有者與執行長Mike Rufail也說，「能加入《鬥陣特攻》職業電競聯賽並幫助打造達拉斯的電競未來，著實令我們喜出望外，我們原本就已在《鬥陣特攻》競賽建立輝煌戰績，很高興今年能更上一層樓。」

OpTic Gaming擁有者暨執行長Hector Rodriguez指出：「這是OpTic史上極具意義的里程碑，也是我們對忠實粉絲的承諾。我們很興奮能持續塑造電競的未來，並將OpTic的熱情帶給速迅速發展的《鬥陣特攻》社群。」

「12 支城市賽隊已就位，蓄勢待發的《鬥陣特攻》職業電競聯賽第一季即將於幾個月後開打。」暴雪娛樂執行長暨共同創辦人 Mike Morhaime 表示：「這是《鬥陣特攻》職業電競聯賽的重大里程碑，我們期待賽季開打，並一睹全球最頂尖的《鬥陣特攻®》選手正面交鋒，爭奪首支冠軍隊伍頭銜。」

至於《鬥陣特攻》職業電競聯賽戰隊相關的細節，如隊名、圖徵、代表色，及首發賽季賽程與賽制，將在未來幾個月內宣布。

《鬥陣特攻》職業電競聯賽將建立完整的職業聯賽制度。（暴雪娛樂提供）