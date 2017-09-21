LOL》SKT選手化身購物台主持人 逗趣演出引人發笑

SK Telecom T1成員化身購物頻道主持人為韓國電腦電競品牌打廣告。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕韓國電競產業十分發達，也讓電競選手除了本業外也有很多廣告代言的機會，SK Telecom T1《英雄聯盟》戰隊成員日前就化身購物頻道主持人，為韓國電腦電競品牌打廣告，雖然Peanut及Faker看似不太熟練，還得看著「大抄」主持，但也格外有「笑果」。

Blank認真地說產品內容。（取自Youtube）

日前，SKT的中路明星選手Faker及AD選手Bang接下中國地區多力多滋代言，還在系列廣告中大秀「手速」，並擔任導師展開「魔王試煉營」活動，與其他兩位導師共四位各自帶領所挑選的學生在「咆嘯深淵」一決高下。

這次，廣告代言換成了電腦電競品牌，包括Faker、Peanut及Blank從選手身分切換成購物台主持人模式，一邊「看稿」介紹品牌，一邊也分析如何靠著這些配備順利「偷到巴龍」，靠著這樣有趣的「工商廣告」，令人難忍購物的衝動，也可看出，這些韓國頂尖選手在國內擁有的高人氣及吸金能力，足以不斷吸引廣告商尋求合作。

韓國頂尖電競選手在國內擁有的高人氣及吸金能力，足以不斷吸引廣告商尋求合作。（取自Youtube）