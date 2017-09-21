棒球》王、胡兩大偶像親授投球 鄧愷威加盟雙城圓夢

鄧愷威。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕去年自費到德州棒球農場上課，國體大右投鄧愷威的旅外夢今年實現，循著學長兼偶像胡智為的腳步，傳以總額58萬美元（約新台幣1762萬元）合約加盟雙城，他在臉書粉絲團感謝一路扶持的貴人，並表示要一步步實現夢想，等於證實喜訊。

繼U18世界盃青棒國手王志庭與皇家簽約後，甫自高苑工商畢業的鄧愷威也傳與雙城達成協議，以簽約金50萬美元、8萬美元學費，成為雙城隊史第5位台灣球員，前一人就是胡智為。雙城尚未公布，鄧愷威所屬的展逸國際行銷經紀人張家銘也說：「不予回應。」

鄧愷威12月將滿19歲，目前就讀國體大一年級，棒球路從台中力行國小、西苑中學起步，去年高三從西苑轉學到高苑，暑假還飛德州參加3天訓練，改善控球，也趁年底Nike青棒營向王建民請益。在佛州棒球農場受訓的建仔，對身高188公分的鄧愷威印象深刻：「同體系的，東西差不多，他問我很多投球技術。」

鄧愷威帶回棒球農場的菜單與器材，建仔加碼多教幾招，包括器材用法，並親授伸卡球，修正鄧愷威伸卡控不準的問題，他馬上用在結訓賽三振打者，當時最快球速148公里；今年5月參加測試會，他也在球探面前飆速150公里，獲美職青睞。

鄧愷威主要武器是曲球，還想練好西苑學長胡智為傳授的變速球。胡智為和建仔就是鄧愷威最欣賞的前輩，當胡智為升上大聯盟時，他發文恭喜學長夢想成真，「也感謝學長從力行國小、西苑國中到現在一直對愷威全力相挺和鼓勵，如今國體又再次成為你的學弟，倍感榮幸，一路上有學長相陪不自覺激勵出愷威更大鬥志……期待球埸再見。」

在加盟雙城消息曝光後，鄧愷威也在粉絲團說，現在要更往前邁進，一步步去實現自己的夢想，「無論多累多苦都要咬牙撐過去，我這樣告訴自己，所有的汗水都是值得的。」

鄧愷威除了感謝辛苦栽培他的父母，也謝謝扶持過他的每一雙手，包括高苑工商董事長余政憲、「恩師」高苑總教練李來發等人。

鄧愷威小檔案

★守位：投手

★投打：右投右打

★生日：1998年12月1日

★身高體重：188公分、100公斤

★學歷：

台中力行國小

台中西苑中學（青少棒、青棒）

高雄高苑工商

國立體育大學

★國手經歷：

2015年LLB世界青棒賽