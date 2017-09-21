中職Live》唐肇廷敲關鍵安 獅隊4：1要回領先優勢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 1 1 2 0 統一 1 3 4 4 1

第二局

2上，張志豪敲出一壘車布邊二壘安打，陳子豪穿越游擊方向安打，捕手高志剛失誤觸殺不及張志豪回本壘得分，兄弟追平比數。

張志豪率先敲出安打上壘。（記者陳志曲攝）

陳子豪敲出安打送跑者回壘得分。（記者陳志曲攝）

高志綱觸殺不及，張志豪衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

張志豪衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

2下，陳鏞基敲出左外野安打上一壘，劉芙豪獲四壞保送，高志綱中間方向安打，帶有一分打點，陳傑憲四壞保送滿壘，唐肇廷敲出右外野落地安打，帶有兩分打點，統一4：1領先。

第一局

1上，王威晨吞K，吳東融敲出二壘安打，周思齊獲保送但盜二壘失敗遭刺殺，詹子賢滾地球遭刺殺。

統一先發投手施子謙。（記者陳志曲攝）

1下，陳傑憲敲出右外野陽春砲，唐肇廷一壘滾地球遭刺殺，潘武雄界外飛球接殺、蘇智傑左外野飛球遭接殺，統一1：0領先。

兄弟先發投手羅曼。（記者陳志曲攝）

陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）

陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）

陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）

先發打序

中信兄弟 守位 棒次 統一獅 守位 王威晨 2B 1 陳傑憲 SS 吳東融 SS 2 唐肇廷 CF 周思齊 LF 3 潘武雄 DH 詹子賢 RF 4 蘇智傑 LF 張志豪 CF 5 陳鏞基 3B 陳子豪 DH 6 劉芙豪 RF 許基宏 1B 7 郭阜林 1B 陳家駒 C 8 高志綱 C 陳江和 3B 9 陳重廷 2B 羅曼 P 先發 施子謙 P

統一獅林岳平賽前練投。（記者陳志曲攝）

統一獅陳韻文賽前練投。（記者陳志曲攝）