2017 台北世大運

中職Live》唐肇廷敲關鍵安 獅隊4：1要回領先優勢

2017/09/21 19:24

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

兄弟

0

 1 1 2 0

統一

1

 3 4 4

1

第二局

2上，張志豪敲出一壘車布邊二壘安打，陳子豪穿越游擊方向安打，捕手高志剛失誤觸殺不及張志豪回本壘得分，兄弟追平比數。

張志豪率先敲出安打上壘。（記者陳志曲攝）

陳子豪敲出安打送跑者回壘得分。（記者陳志曲攝）

高志綱觸殺不及，張志豪衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

張志豪衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

2下，陳鏞基敲出左外野安打上一壘，劉芙豪獲四壞保送，高志綱中間方向安打，帶有一分打點，陳傑憲四壞保送滿壘，唐肇廷敲出右外野落地安打，帶有兩分打點，統一4：1領先。

第一局

1上，王威晨吞K，吳東融敲出二壘安打，周思齊獲保送但盜二壘失敗遭刺殺，詹子賢滾地球遭刺殺。

統一先發投手施子謙。（記者陳志曲攝）

1下，陳傑憲敲出右外野陽春砲，唐肇廷一壘滾地球遭刺殺，潘武雄界外飛球接殺、蘇智傑左外野飛球遭接殺，統一1：0領先。

兄弟先發投手羅曼。（記者陳志曲攝）

陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）

陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）

陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）

先發打序

中信兄弟

守位

棒次

統一獅

守位

王威晨

2B

1

陳傑憲

SS

吳東融

SS

2

唐肇廷

CF

周思齊

LF

3

潘武雄

DH

詹子賢

 RF

4

蘇智傑

LF

張志豪

CF

5

陳鏞基

3B

陳子豪

DH

6

劉芙豪

RF

許基宏

 1B

7

郭阜林

1B

陳家駒

C

8

高志綱

C

陳江和

 3B

9

陳重廷

2B

羅曼

 P 先發 施子謙

P

統一獅林岳平賽前練投。（記者陳志曲攝）

統一獅陳韻文賽前練投。（記者陳志曲攝）

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