中職Live》唐肇廷敲關鍵安 獅隊4：1要回領先優勢

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
兄弟
|
0
|1
|1
|2
|0
|
統一
|
1
|3
|4
|4
|
1
第二局
2上，張志豪敲出一壘車布邊二壘安打，陳子豪穿越游擊方向安打，捕手高志剛失誤觸殺不及張志豪回本壘得分，兄弟追平比數。
張志豪率先敲出安打上壘。（記者陳志曲攝）
陳子豪敲出安打送跑者回壘得分。（記者陳志曲攝）
高志綱觸殺不及，張志豪衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）
張志豪衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）
2下，陳鏞基敲出左外野安打上一壘，劉芙豪獲四壞保送，高志綱中間方向安打，帶有一分打點，陳傑憲四壞保送滿壘，唐肇廷敲出右外野落地安打，帶有兩分打點，統一4：1領先。
第一局
1上，王威晨吞K，吳東融敲出二壘安打，周思齊獲保送但盜二壘失敗遭刺殺，詹子賢滾地球遭刺殺。
統一先發投手施子謙。（記者陳志曲攝）
1下，陳傑憲敲出右外野陽春砲，唐肇廷一壘滾地球遭刺殺，潘武雄界外飛球接殺、蘇智傑左外野飛球遭接殺，統一1：0領先。
兄弟先發投手羅曼。（記者陳志曲攝）
陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）
陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）
陳傑憲首打席就開轟。（記者陳志曲攝）
先發打序
|
中信兄弟
|
守位
|
棒次
|
統一獅
|
守位
|
王威晨
|
2B
|
1
|
陳傑憲
|
SS
|
吳東融
|
SS
|
2
|
唐肇廷
|
CF
|
周思齊
|
LF
|
3
|
潘武雄
|
DH
|
詹子賢
|RF
|
4
|
蘇智傑
|
LF
|
張志豪
|
CF
|
5
|
陳鏞基
|
3B
|
陳子豪
|
DH
|
6
|
劉芙豪
|
RF
|
許基宏
|1B
|
7
|
郭阜林
|
1B
|
陳家駒
|
C
|
8
|
高志綱
|
C
|
陳江和
|3B
|
9
|
陳重廷
|
2B
|
羅曼
|P
|先發
|施子謙
|
P
統一獅林岳平賽前練投。（記者陳志曲攝）
統一獅陳韻文賽前練投。（記者陳志曲攝）