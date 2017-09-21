超級8邀請賽》富邦勇士攻守失序 不敵日本千葉噴射機吞2連敗

〔記者林岳甫／綜合報導〕「超級8籃球邀請賽」今日在澳門新濠影匯球場點燃戰火，SBL富邦勇士面對日本B League千葉噴射機，勇士全場都處在攻守失序的狀況，終場以55：87苦吞2連敗。

勇士上半場最多輸到19分，最大原因在於進攻完全熄火，前兩節三分球8次出手皆墨，且二分球命中率僅37％，遠不及對手噴射機的63％，半場打完以24：40落後，易籃後，仍無法有所改善狀況，甚至最多落後逾30分，被對手一路壓著打到終場。

勇士全場僅送出7助攻，卻發生26次失誤，且三分球17次出手僅中1球。陣中表現最佳為張宗憲的15分進帳，但洋將塞勒（Garret Siler）、波漢隆（John Bohannon）表現依舊不理想，塞勒9分、13籃板，波漢隆9分及7籃板。

噴射機昨打敗中國CBA浙江廣廈，今日又大勝勇士，確定取得4強門票，而今日陣中3洋將艾德華（Gavin Edwards）、帕克（Michael Parker）、蓋夫尼（Tony Gaffney）在比分遙遙領先，才導致上場時間不多，仍繳出不俗的數據，艾德華上場16分31秒，攻下16分；帕克上場8分18秒，拿到11分；蓋夫尼上場20分24秒，繳出20分和11籃板。

富邦勇士敗給日本B League千葉噴射機。（富邦勇士提供）

富邦勇士敗給日本B League千葉噴射機。（富邦勇士提供）

富邦勇士敗給日本B League千葉噴射機。（富邦勇士提供）