LOL》ESPN排最佳中路TOP5 台灣選手再度上榜

台灣戰隊選手在前兩路都有中選，分別為ahq Ziv和閃電狼的Karsa，這次Maple也中選，但僅獲1分。（取自閃電狼官方臉書粉絲專頁）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《ESPN》在《英雄聯盟》S7世界賽開始前依序就五條路線進行強度排名，第三波排名為中路，前五強選手依序為：Faker（SKT）、Bdd（LZ）、Bjergsen（TSM）、xiaohu（RNG），第五名由四名選手並列，分別是PerkZ（G2）、Maple（FW）、Xiye（WE）及Jensen（C9）。台灣戰隊選手在前兩路都有中選，分別為ahq Ziv和閃電狼的Karsa，這次Maple也中選，但僅獲1分。

第一名：Faker（SKT），獲20分滿分。

Faker儘管在日前的LCK夏季冠軍戰敗給LZ，仍然是最棒的中路選手、甚至是世界最佳選手，過去四年內三度奪下冠軍，如果今年也能如此，歷史性三連霸將助Faker傳奇推上新的巔峰。

不若去年準備二連霸，今年是Faker職業生涯的低點，在亞洲對抗賽中，韓國被期待能強勢主宰賽場，結果SKT輸在最終冠軍戰，冠軍獎盃拱手讓給中國，Faker承受許多議論，重返LCK賽事後，SKT更是遭遇歷史性九連敗，一路下跌四個名次。

Faker隨後谷底反彈，連續在季賽及季後賽二個系列賽擊敗KT，以老四身分一路過關斬將來到總冠軍戰面對LZ，雖然最後還是輸了，但世界賽的SKT依然是頭猛獸，中路仍舊是最有看頭的位置，LZ的Bdd將再度與Faker對位，LZ也深知，如果想順利登基王者寶座，就一定要把已經在這個位置幾乎坐滿四年的Faker給消滅。

第二名：Bdd（LZ），獲得15分。

經歷在前一隻戰隊CJ Entus被列為中路替補，Bdd現在已經成為最棒的中路選手之一，他擁有足以控制中路局勢的能耐，甚至大家已經把他當作一位經驗豐富的資深選手，而非一位總共才先發兩個季賽的選手。

第三名：Bjergsen（TSM），獲得11分。

甫贏得第五次北美賽區冠軍及第四次決賽MVP，Bjergsen持續寫下他在北美賽區最佳選手的傳奇，儘管在世界賽場上的表現偶有起伏，但依舊無法動搖他在中路的地位，Bjergsen在國際賽中路選手中仍屬最頂尖的一群，而他的表現將會左右TSM到底能走得多遠。

第四名：xiaohu（RNG），獲得10分。

儘管去年登上韓服天梯首位，卻在世界賽表現暴跌，經歷失望的一年，RNG本季陣容大洗牌改由以中路為主軸的戰術配置，儘管身旁的隊友不斷更替，xiaohu依舊積極地去Carry隊伍，他在亞洲對抗賽所操作庫奇的驚艷表現也助中國取得S7世界賽前四強第一種子的資格，更助RNG在夏季季後賽擊敗WE。

並列第五名：PerkZ（G2），獲得1分。

去年，G2來到世界賽試圖扭轉其在季中邀請賽的疲乏表現，但卻再一次失足，儘管在今年MSI這支歐洲王者獲得第二名，但世界盃才是真正使人成為傳奇的賽場，如果PerkZ想要順利在死亡之組C組中晉級8強，就必須下定決心發揮出所有的實力。

並列第五名：Maple（FW），獲得1分。

當人們談論到閃電狼，一定會想到三本柱Karsa、Maple及蛇蛇，不幸的是，Maple已不再是主幹之一，但依舊不可否認他在中路角色池中所展現的天賦。

並列第五名：Xiye（WE），獲得1分。

在傳統思維中，Xiye並非頂尖的中路選手，但與CLG的Huhi有著相似處，他的控兵十分優異，其擅長角色加里歐可以將這樣的優勢轉移給下路，並給予隊友不少優勢。

並列第五名：Jensen（C9），獲得1分。

第五名評比十分難以取捨，在於每位中路選手都有些根本性的缺點，而Jensen的缺點就是在壓力下的表現不夠沉穩，但在隊伍最需要他的區域選拔賽中，Jensen所操作的卡莎碧雅以英雄式的表現帶領隊伍挺進世界大賽入圍賽，也確保他在這份頂尖中路選手名單之列。