中職》「怕受傷」 本季中職盜壘王恐創新低紀錄

〔記者羅志朋／新北報導〕近幾年中職球員盜壘風氣不盛，目前王勝偉單季20盜已是全聯盟第一，王柏融、陳傑憲和陳俊秀15盜排名第2，2012年張志豪以22盜奪盜壘王的為中職單季最少紀錄，今年中職盜壘王有可能改寫新低紀錄。

統一獅代總教練「蔗總」黃甘霖在球員時期拿過5次盜壘王，生涯累積295盜為史上最多，強大壘間破壞力令老球迷回味，蔗總回憶，球員時期他清楚認知自己不是大砲型、而是速度型選手，以前球迷進場就是要看他盜壘，他開玩笑說，「如果球迷看我打全壘打還會生氣哩。」

由於黃甘霖長期拔腿狂奔盜壘，身上累積一堆傷，自嘲滿身是傷的身體就像氣象局，只要一變天就有感覺，但他說，「即使受那麼多傷我也不會後悔，因為盜壘很有成就感。」

為什麼這幾年中職球員普遍很少發動盜壘?蔗總認為，其實很多球員有能力盜壘，只是現在職棒太競爭了，因為怕受傷，所以很少跑，萬一受傷就沒有下場機會了，另外，現在中職球員首重打擊，第二是守備，第三才是跑壘，也有影響。

今年大聯盟最多盜選手是紅人隊Billy Hamilton的58盜，日職是火腿隊西川遙輝的37盜，韓職則是三星獅朴海旻的39盜，都比王勝偉20盜高出不少。

王勝偉。（資料照，記者林正堃攝）

黃甘霖。（記者林正堃攝）