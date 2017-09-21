爐石》台港澳菁英賽冠軍出爐！ 閃電狼tom60229：我心機比較重

tom60229利拿下冠軍與10萬元台幣，挺進年底的全明星賽。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《爐石戰記》台港澳菁英賽第三季總冠軍戰今（21）日正式展開，由維持不敗之姿的閃電狼選手tom60229對上從敗部連勝三系列戰的Blitzchung，雖然tom60229先下兩城，但三、四局手氣不佳被對手逼進賽末點，第五局使用薩滿牌組的tom60229再度靠著進化換到優勢牌組打掉對方的龍人卡牌，並靠著滿場卡牌直接將對手滿血秒殺，最終順利拿下冠軍與10萬元台幣，挺進年底的全明星賽。

賽後，tom60229受訪時自嘲自己是個心機比較重的人，在最終冠軍戰有抓到對手出牌時的猶豫判斷出對方的蓋牌，才順利將招式化解進而勝出；談到年底全明星賽有期待遇到哪位選手，他說雖然不知道有誰，但很期待遇到美國的天才少年「Amnesia」。

tom60229很期待在全明星賽遇到美國的天才少年「Amnesia」。（取自閃電狼官方粉絲專頁）

經過首日整天賽程後，次日賽程從敗部第二輪開始，分別由JhingTin及Blitzchung，接著的勝部冠軍則是由tom60229輕鬆以3比1勝出，坐等敗部冠軍挑戰，而Blitzchung從敗部第二輪勝出後，接連打出精彩表現，先是擊敗JhongTin，後對上曾在勝組四強擊敗他的對手Yulsic，成功上演甜蜜復仇記，挺進最終冠軍戰。

最終冠軍戰由Blitzchung對上tom60229，一連打了三個系列戰的Blitzchung依舊展現極佳狀態，首局雙邊拿出法師牌組及牧師牌組，雙方不斷換血，後者才靠著一波COMBO把對方10滴殘血順利收下；而第二局儘管tom60229開局血量就陷入劣勢，最終還是逆轉贏得勝利。

雖由tom60229率先聽牌，第三局關鍵時刻使用「進化」卻沒有順利取得想要的牌組，只能自按投降讓對手開胡，而第四局Blitzchung乘勝追擊，靠著不斷在場面鋪牌給予對方壓力，順利追平比數。

tom60229靠著滿場卡牌直接把對方的滿血30滴秒殺，順利獲得此次盃賽冠軍。（取自Youtube）

最終關鍵第五局，tom60229以薩滿牌組對上Blitzchung的聖騎士牌組，前者不斷用圖騰去跟對手換生物，接著再度使用「進化」，只是這次成功將場面牌組換成優勢卡牌，順利解決對手強大的龍人卡牌，再靠著滿場卡牌直接把對方的滿血30滴秒殺，順利獲得此次盃賽冠軍。

最終賽程結果。（取自Youtube）