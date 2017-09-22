不當小萬人迷 王威晨期待自己名號

〔中央社〕兄弟象傳奇球星「萬人迷」王光輝的兒子，中信兄弟內野手王威晨期待擁有自己的名號，近8場擔任第一棒，兩度拿下單場最有價值球員，他說：「我就是我，不是小萬人迷。」

王光輝、王威晨是中華職棒史上第一對父子檔，王光輝2004年退役，目前在花蓮擔任教練；王威晨今年26 歲、職棒生涯第三年，今年下半季才獲得比較多的出賽機會。

17日才締造個人生涯新高的單場6打點，王威晨今天在新莊對統一獅之戰8局敲出關鍵的二壘安打追平比數，使得兄弟隊在9局上打出逆轉大局，終場11比5擊敗統一獅。

下半季把握出賽機會，球迷開始認識王威晨，也為他冠上了「小萬人迷」、「王光輝二世」、「千人迷」等封號，不過他很期待有自己的名號。

王威晨說：「我很慶幸有這個爸爸，希望一樣有好的成績，但我不是複製他，希望帶給大家不一樣的感覺，叫什麼都可以，看大家要怎麼取。」

王威晨說，星期天單場6打點、拿到最有價值球員，老爸的鼓勵很簡單，「很好，繼續保持」，而自己也盡力去做，保持這樣的好表現。唯一比較不滿意的是，這場比賽被三振兩次，「擔任第一棒，打到球、上壘是最重要的，希望可以改進。」

總教練史耐德（Cory Snyder）賽後又說了一次「我很喜歡他」，並且表示會繼續安排王威晨當第一棒，「他年紀很輕，懂得怎麼貢獻球隊，攻擊模式就是把球打平、打強勁，不會做超出自己能力的事。」