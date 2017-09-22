MLB》前田健太季後賽轉牛棚 道奇最快明主場封王

前田健太季後賽調往牛棚。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕即使先發陣容礙於傷勢，不是用「完全體」迎戰的道奇今以5：4險勝費城人，封王魔術數字降至M1，最快明天主場就能封王，奪國聯西區5連霸，為將滿90歲的名人堂總教練Tommy Lasorda慶生。

道奇今由日籍投手前田健太先發，他在3局下挨威廉斯（Nick Williams）2分砲追平，只投3局失2分退場。5局下費城人新秀霍斯金（Rhys Hoskins）長打，一棒2分率先超前，不過道奇在換投後敲響反擊戰鼓，7局上伊席爾（Andre Ethier）陽春砲再度扳平，泰勒（Chris Taylor）三壘安打延續氣勢，靠著貝林傑（Cody Bellinger）的滾地球跑回超前分，緊握1分領先，道奇8局下2出局讓終結者簡森（Kenley Jansen）登板，9局下簡森續投，也順利奪本季第39次救援成功。

簡森8局下登板，為道奇抓下最後4個出局數。（USA Today）

「對Lasorda來說，封王是很好的禮物，但我們都知道他最想要的還是世界大賽冠軍。」簡森賽後針對道奇封王在即做出評論，讓他提前上班的總教練羅伯斯坦言，因為真的想贏，才要簡森負責最後4出局，守住系列賽最終戰，免於被費城人橫掃，羅伯斯更大讚子弟兵「他們深知打比賽正確的方式」。

前田健太休9天再先發，主投3局被打3安，失2分皆責失投，另有2保送、3K，雖然尚未封王、但已有季後賽門票的道奇，已決定好前田季後賽的定位，「下一場前田會從後援出發。60球的投球內容很好，大概休2天之後進入牛棚，我想他對右打者很有壓制力。」

游擊手席格（Corey Seager）因為右腳踝瘀傷，今天沒有先發，三壘手透納（Justin Turner）也在開局觸身球打到右手拇指退場，賽後X光檢查為陰性，暫時入每日觀察名單。

透納開局因觸身球提前退場。（美聯社）