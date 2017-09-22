NBA》與傳奇擦身而過 C.巴特勒：拓荒者錯失七座冠軍

〔體育中心／綜合報導〕在NBA馳騁14年的老將C.巴特勒（Caron Butler），今在個人Instagram上貼出一張勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）身穿拓荒者球衣的照片，特別的是他身後七面旗幟，左一為喬丹（Michael Jordan）的退休球衣，依序代表的是公牛兩度三連霸及勇士今年奪冠的年份，意旨若拓荒者簽下他們，將拿到這七座冠軍。

巴特勒內文寫道：「我的#TBT（週四老照片）要獻給波特蘭拓荒者，但只是設想一下這個情況，我知道這是馬後砲，拓荒者本來可以選中這些球員的。柏德（Larry Bird）、喬丹、杜蘭特、健康的羅伊（Brandon Roy ），再加上現在的里拉德（Damian Lillard）和麥考倫（CJ McCollum），這將會是持續的王朝......。」

杜蘭特在2007年首輪第二順位被雷霆選中，拓荒者用狀元籤選了歐登（Greg Oden），「大鳥」柏德在1978年首輪第六順位被塞爾提克簽走，拓荒者狀元籤給了老湯普森（Mychal Thompson），公牛在1984年首輪第三順位抱回喬丹，拓荒者則用榜眼簽選了鮑伊（Samuel Paul Bowie）。

C.巴特勒。（資料照，美聯社）