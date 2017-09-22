中職》「老師你會不會回來」王政忠為統一獅開球

國片「老師你會不會回來」的真人主角「王老師」王政忠（左）明將為統一獅開球，右為片中飾演他的演員是元介。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅昨起展開本季唯一北部主場賽事，明天（23日）前進天母球場，也邀請電影「老師你會不會回來」的真人主角王政忠擔任開球嘉賓，要讓球迷認識這位翻轉偏鄉教育的英雄。

獅隊本週在新莊、天母各安排兩場主場賽事，是本季唯一的北部主場。昨晚在新莊以5：11不敵兄弟後，今起和桃猿展開本季最後一次3連戰，也是最受注目的割喉戰，因為獅隊在下半季落後龍頭桃猿3場勝差，若能搶下3戰全勝，就能扳平勝差。

除了場上戰況激烈，獅隊也安排不同領域的英雄為球隊開球，明天有請熱血名師王政忠開球，希望他的故事能讓更多球迷知道。

將在9月29日上映的「老師你會不會回來」，就是改編自王政忠的真人真事同名著作，由演員是元介飾演王政忠，故事敘說王政忠在看到偏鄉教育資源不足的窘境後，原本一度想回都市轉戰補教界，卻因發生921大地震後，學生的一句「老師，你會不會回來？」讓他決心留在偏鄉翻轉學童的教育及未來。

在台南出生的王政忠，本身就是獅迷，他很開心能利用比賽結合電影宣傳，讓更多人看到偏鄉教育的困境。獅隊明天也會提供限量電影兌換卷，從現場抽出20名幸運球迷，一人中獎兩人同行，鼓勵球迷支持國片。