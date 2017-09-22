MLB》熊老大延長賽大棒轟出勝利 王維中、曾仁和同場坐牛棚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽還沒到，小熊和釀酒人一戰卻打出前哨戰濃濃煙硝味，激戰到延長賽10局，10上小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）一發2分超前全壘打，打垮地主釀酒人氣勢，小熊5：3帶走勝利，將兩隊勝差再拉開到4.5場。

隨著季後賽腳步逼近，國聯東、西區大勢已定，今天中區龍頭、第二正面對決，釀酒人7下後來居上，索賈德（Eric Sogard）2出局後擊出安打追平，8下輪到坦姆斯（Eric Thames）建功，擊出超前分，但小熊9上哈普（Ian Happ）內野安打，釀酒人挑戰失敗，巴耶茲（Javier Baez）適時一擊，毀了釀酒人勝利，迫使兩隊加班。

小熊開路先鋒傑伊（Jon Jay）10上第五次打擊，面對德瑞克（Oliver Drake）擊出長打，去年國聯MVP布萊恩此時轟出價值連城的中外野全壘打，2分砲打破平手局面，德瑞克還沒回神，差點被下一棒的瑞佐（Anthony Rizzo）再炸裂，經裁判判定為三壘安打，德瑞克投出保送後，釀酒人只好再換投，才止住失分危機。

此役艾里耶塔（Jake Arrieta）5局失1分，唯一失分就是全壘打掉的，復出首戰中規中矩，無關勝敗。同場比賽碰頭，台將曾仁和、王維中皆沒有上場，小熊目前以4.5場勝差領先，今天也贏球的紅雀，以0.5場緊咬釀酒人，而釀酒人在外卡名單上，也以1場的差距落後洛磯，爭取季後賽仍需一搏。

布萊恩延長賽敲出致勝全壘打。（法新社）