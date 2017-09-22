日職》高中111轟清宮幸太郎要選秀 可望破野茂英雄紀錄

高中大物清宮幸太郎宣布參加選秀。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕U18扛日本第四棒，對加拿大擊出高中全壘打破紀錄111轟，超級大物清宮幸太郎宣布投入日職選秀，已被眾多球團鎖定的他，可望打破傳奇球星野茂英雄、小池秀郎在1989、90年創下的最多8球團搶人紀錄。

日職選秀將在10月26日舉行，在結束U18賽事12日返回日本後，清宮的家人和校方確認清宮的意願，清宮表達了未來想挑戰大聯盟的目標，今天記者會提交選秀志願書，還立下目標，「我想把在我面前的障礙都清除，我要加入一支幫助我作為球員成長的球隊。」清宮表示，不僅要追隨前輩王貞治，也要挑戰王桑的「868支全壘打」。

過去畢業於早稻田實業學校直接挑戰日職的，有1955年榎本喜八（毎日）、1959年王貞治（巨人）、1983年荒木大輔（養樂多第一指名）等球星，清宮是相隔34年後，第一位畢業直接進入職棒的球員，近年的好手如2011年齋藤佑樹（日本火腿第一指名）、2016年重信慎之介（巨人第二指名）都是先上早大再挑戰職棒。

在清宮表態後，牽動了12支球團的選秀策略，日媒報導已有9支球隊，包括阪神在內，準備以第一指名選他，若最後選秀當日屬實，清宮將改寫野茂英雄的紀錄。