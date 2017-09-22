日職Live》陽岱鋼耐心選球保送上壘 巨人0：1廣島

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 巨人 0 0 0 0 2 0 廣島 1 0 0 1 2 0

陽岱鋼今日表現

陽岱鋼 打數 2 安打 0 得分 0 保送 1 三振 0 打點 0 全壘打 0 盜壘 0 打擊率 0.276

第四局

4局上，阿部慎之助敲出中間方向安打上一壘，村田修一敲出雙殺打，龜井善行獲四壞保送並盜上二壘，橋本到遭三振。

第三局

3局上，陽岱鋼靠著耐心選球獲保送上壘。

第一局

1局上，陽岱鋼首打席擊出游擊方向滾地球遭刺殺。

1局下，田中廣輔敲出左外野一壘安打，並趁機盜上二壘，菊池涼介一壘滾地球刺殺，推進跑者上三壘，投手暴投，三壘的田中廣輔回本壘拿下廣島第一分。

賽前

讀賣巨人今天在作客央聯首位的廣島鯉魚隊，巨人派出麥克拉斯（Miles Mikolas）先發，廣島則推中村祐太主投，陽岱鋼目前打擊率2成77，有9轟、33分打點。9月份目前單月打擊率為2成12。

先發打序