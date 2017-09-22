2017 台北世大運

日職Live》陽岱鋼耐心選球保送上壘 巨人0：1廣島

2017/09/22 18:06

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

巨人

0

 0 0 0 2 0

廣島

1

 0 0

1

2

0

陽岱鋼今日表現

陽岱鋼

打數

2

安打

0

得分

0

保送

1

三振

0

打點

0

全壘打

0

盜壘

0

打擊率

0.276

第四局

4局上，阿部慎之助敲出中間方向安打上一壘，村田修一敲出雙殺打，龜井善行獲四壞保送並盜上二壘，橋本到遭三振

第三局

3局上，陽岱鋼靠著耐心選球獲保送上壘。

第一局

1局上，陽岱鋼首打席擊出游擊方向滾地球遭刺殺。

1局下，田中廣輔敲出左外野一壘安打，並趁機盜上二壘，菊池涼介一壘滾地球刺殺，推進跑者上三壘，投手暴投，三壘的田中廣輔回本壘拿下廣島第一分

賽前

讀賣巨人今天在作客央聯首位的廣島鯉魚，巨人派出麥克拉斯（Miles Mikolas）先發，廣島則推中村祐太主投，陽岱鋼目前打擊率2成77，有9轟、33分打點。9月份目前單月打擊率為2成12。

先發打序

讀賣巨人

守位

棒次

廣島鯉魚

守位

坂本勇人

SS

1

田中廣輔

SS

陽岱鋼

CF

2

菊池涼介

2B

Casey McGehee

2B

3

丸佳浩

CF

阿部慎之助

1B

4

松山竜平

1B

村田修一

3B

5

Xavier Batista

LF

龜井善行

LF

6

西川龍馬

3B

橋本到

RF

7

磯村嘉孝

C

小林誠司

C

8

野間峻祥

RF

Miles Mikolas

P

9

中村祐太

P

Miles Mikolas

先發投手

中村祐太

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