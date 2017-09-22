日職Live》陽岱鋼耐心選球保送上壘 巨人0：1廣島

|
球隊
|
1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
巨人
|
0
|0
|0
|0
|2
|0
|
廣島
|
1
|0
|0
|
1
|
2
|
0
陽岱鋼今日表現
|
陽岱鋼
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打數
|
2
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安打
|
0
|
得分
|
0
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保送
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1
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三振
|
0
|
打點
|
0
|
全壘打
|
0
|
盜壘
|
0
|
打擊率
|
0.276
第四局
4局上，阿部慎之助敲出中間方向安打上一壘，村田修一敲出雙殺打，龜井善行獲四壞保送並盜上二壘，橋本到遭三振。
第三局
3局上，陽岱鋼靠著耐心選球獲保送上壘。
第一局
1局上，陽岱鋼首打席擊出游擊方向滾地球遭刺殺。
1局下，田中廣輔敲出左外野一壘安打，並趁機盜上二壘，菊池涼介一壘滾地球刺殺，推進跑者上三壘，投手暴投，三壘的田中廣輔回本壘拿下廣島第一分。
賽前
讀賣巨人今天在作客央聯首位的廣島鯉魚隊，巨人派出麥克拉斯（Miles Mikolas）先發，廣島則推中村祐太主投，陽岱鋼目前打擊率2成77，有9轟、33分打點。9月份目前單月打擊率為2成12。
先發打序
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讀賣巨人
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守位
|
棒次
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廣島鯉魚
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守位
|
坂本勇人
|
SS
|
1
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田中廣輔
|
SS
|
陽岱鋼
|
CF
|
2
|
菊池涼介
|
2B
|
Casey McGehee
|
2B
|
3
|
丸佳浩
|
CF
|
阿部慎之助
|
1B
|
4
|
松山竜平
|
1B
|
村田修一
|
3B
|
5
|
Xavier Batista
|
LF
|
龜井善行
|
LF
|
6
|
西川龍馬
|
3B
|
橋本到
|
RF
|
7
|
磯村嘉孝
|
C
|
小林誠司
|
C
|
8
|
野間峻祥
|
RF
|
Miles Mikolas
|
P
|
9
|
中村祐太
|
P
|
Miles Mikolas
|
先發投手
|
中村祐太