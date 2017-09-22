中職Live》林泓育、郭嚴文適時安 桃猿 2：0 統一

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球隊
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1
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9
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R
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H
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E
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桃猿
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0
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0
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0
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0
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統一
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0
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0
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0
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0
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1
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0
第三局
3局上，林泓育觸身球保送上壘，這是廖文揚單場第三次的觸身球。廖文揚隨後穩定，三振朱育賢，接著讓郭嚴文擊出飛球出局，他再三振林承飛，這也是廖文揚中職生涯第400次三振。
第二局
2局上1出局，嚴宏鈞敲安上壘，廖文揚控球不穩，對藍寅倫丟觸身球保送，猿隊一、二壘有人，廖文揚連續三振梁家榮、王柏融，化解危機。
廖文揚投出兩次觸身球。（記者陳志曲攝）
第一局
1局上，王柏融敲安，林泓育敲出帶有1分打點的二壘安打，猿隊先馳得點。朱育賢遭廖文揚投出觸身球，郭嚴文敲出帶有1分打點的安打，猿隊攻占一、三壘。
郭嚴文敲安，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）
林泓育敲安帶有一分打點。（記者陳志曲攝）
郭嚴文飛身救球。（記者陳志曲攝）
賽前
Lamigo桃猿今天客場挑戰統一獅，這是兩隊本季最後一次三連戰，桃猿推出史博威，他將挑戰對戰二連勝、與本季個人第14勝；統一則推出本土投手廖文揚應戰，距離上次勝投已逾一個月，將尋求本月首勝與個人第6勝。
史博威本季戰績13勝4敗防禦率2.52，其中面對統一7ELEVEn共先發6場、1場完投，戰績3勝1敗，防禦率1.31是三隊最低。
廖文揚應戰，本季出賽14場，12場先發、2場後援，戰績5勝6敗，防禦率4.81。其中面對桃猿共出賽5場，戰績1勝3敗，防禦率4.58。
史博威。（記者陳志曲攝）
廖文揚。（記者陳志曲攝）
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Lamigo 桃猿
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棒次
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統一獅
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藍 寅 倫 RF
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1
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陳 傑 憲 SS
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梁 家 榮 3B
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2
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唐 肇 廷 CF
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王 柏 融 CF
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3
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潘 武 雄 DH
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林 泓 育 DH
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4
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蘇 智 傑 LF
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朱 育 賢 1B
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5
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陳 鏞 基 3B
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郭 嚴 文 2B
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6
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劉 芙 豪 RF
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林 承 飛 SS
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7
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高 國 慶 1B
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林 政 億 LF
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8
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林 祐 樂 C
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嚴 宏 鈞 C
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9
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陳 重 廷 2
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史 博 威
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先發投手
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廖 文 揚
統一獅打擊教練劉育辰（左）調整陳傑憲（右）打擊姿勢。（記者陳志曲攝）
統一獅潘武雄挑戰百轟。（記者陳志曲攝）