中職Live》林泓育、郭嚴文適時安 桃猿 2：0 統一

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 2 0 0 0 2 4 0 統一 0 0 0 0 1 0

第三局

3局上，林泓育觸身球保送上壘，這是廖文揚單場第三次的觸身球。廖文揚隨後穩定，三振朱育賢，接著讓郭嚴文擊出飛球出局，他再三振林承飛，這也是廖文揚中職生涯第400次三振。

第二局

2局上1出局，嚴宏鈞敲安上壘，廖文揚控球不穩，對藍寅倫丟觸身球保送，猿隊一、二壘有人，廖文揚連續三振梁家榮、王柏融，化解危機。

廖文揚投出兩次觸身球。（記者陳志曲攝）

第一局

1局上，王柏融敲安，林泓育敲出帶有1分打點的二壘安打，猿隊先馳得點。朱育賢遭廖文揚投出觸身球，郭嚴文敲出帶有1分打點的安打，猿隊攻占一、三壘。

郭嚴文敲安，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

林泓育敲安帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

郭嚴文飛身救球。（記者陳志曲攝）

賽前

Lamigo桃猿今天客場挑戰統一獅，這是兩隊本季最後一次三連戰，桃猿推出史博威，他將挑戰對戰二連勝、與本季個人第14勝；統一則推出本土投手廖文揚應戰，距離上次勝投已逾一個月，將尋求本月首勝與個人第6勝。

史博威本季戰績13勝4敗防禦率2.52，其中面對統一7ELEVEn共先發6場、1場完投，戰績3勝1敗，防禦率1.31是三隊最低。

廖文揚應戰，本季出賽14場，12場先發、2場後援，戰績5勝6敗，防禦率4.81。其中面對桃猿共出賽5場，戰績1勝3敗，防禦率4.58。

史博威。（記者陳志曲攝）

廖文揚。（記者陳志曲攝）

Lamigo 桃猿 棒次 統一獅 藍 寅 倫 RF 1 陳 傑 憲 SS 梁 家 榮 3B 2 唐 肇 廷 CF 王 柏 融 CF 3 潘 武 雄 DH 林 泓 育 DH 4 蘇 智 傑 LF 朱 育 賢 1B 5 陳 鏞 基 3B 郭 嚴 文 2B 6 劉 芙 豪 RF 林 承 飛 SS 7 高 國 慶 1B 林 政 億 LF 8 林 祐 樂 C 嚴 宏 鈞 C 9 陳 重 廷 2 史 博 威 先發投手 廖 文 揚

統一獅打擊教練劉育辰（左）調整陳傑憲（右）打擊姿勢。（記者陳志曲攝）

統一獅潘武雄挑戰百轟。（記者陳志曲攝）