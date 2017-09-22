中職》今年有望一軍出賽 廖健富：準備好了

Lamigo桃猿廖健富隨隊練習。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕今年中職選秀狀元、桃猿潛力新秀廖健富今天開始跟隨一軍練球，總教練洪一中表示，本季有可能讓他在一軍出賽；廖健富還在習慣職棒節奏，不過，對於可能到來的一軍初登場，他說：「準備好了，就把二軍學到的東西帶到一軍。」

廖健富9月6日開始已在二軍出賽7場，他說，職棒跟高中差別很大，還在努力調適，「投手有很多類型，第一時間要適應比較難，還沒適應得很好。」

廖健富沒想到這麼快就能跟著一軍，他笑說：「今天算很突然，沒預期那麼快上來。」昨晚接到通知後，廖健富今搭車北上，久未參與夜間賽事，有點「時差」，也有些緊繃，但學長和教練都鼓勵他。

「學長叫我放開一點、不要緊張，把自己實力展現出來就好。」廖健富說，教練要他上來感受一下環境，也告訴他慢慢來、別急。

從高中生變成職業選手，廖健富說，最大改變就是多一份責任，「現在棒球是自己的工作，要對自己工作負責。」他希望能保持身體健康，盡量將自己實力展現出來。

Lamigo桃猿廖健富（右）隨隊，與張閔勛（左）。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿廖健富隨隊練習。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿廖健富隨隊練習。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿廖健富隨隊練習。（記者陳志曲攝）