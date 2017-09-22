中職Live》雙方打線熄火 三局結束兄弟富邦0：0平手

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 0 2 0 富邦 0 0 0 0 3 0

第四局

銳爾登發生傳球失誤，吳東融上一壘，周思齊再補穿越安打，詹子賢接著敲出一壘方向滾地球遭刺殺，跑者推進上二、三壘。

第三局

銳爾登對陳家駒丟出本日首次三振，上演三上三下。

下半局富邦連續三飛球遭接殺。

第二局

富邦更換守備，陳品捷改守二壘，吳宗峻上右外野，並二度讓兄弟敲出雙殺打，結束上半局。

下半局高孝儀敲出游擊方向穿越安打上一壘，並趁著林旺衛右外野方向飛球攻上三壘，不過之後在本壘前遭刺殺，富邦單局2安打無人得分。

第一局

富邦銳爾登率先登板，首打席王威晨敲出游擊方向滾地球上一壘，不規則彈跳砸中于孟馗頭部，當場見血紅腫，換上陳凱倫守替補，剛上場就策動雙殺，接著周思齊外野方向飛球遭接殺，變相三上三下。

下半局首打席胡金龍敲出右外野方向穿越球上一壘，次棒林威廷短打不成反遭球砸中臉，首局富邦就增加兩名傷兵。之後胡金龍趁高國麟打擊時成功盜上二壘，不過沒能跑回本壘，首局吳人得分。