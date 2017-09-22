2017 台北世大運

中職Live》雙方打線熄火 三局結束兄弟富邦0：0平手

2017/09/22 19:25

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

兄弟

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

0

 2

0

富邦

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

0

3

0

第四局

銳爾登發生傳球失誤，吳東融上一壘，周思齊再補穿越安打，詹子賢接著敲出一壘方向滾地球遭刺殺，跑者推進上二、三壘。

第三局

銳爾登對陳家駒丟出本日首次三振，上演三上三下。

下半局富邦連續三飛球遭接殺。

第二局

富邦更換守備，陳品捷改守二壘，吳宗峻上右外野，並二度讓兄弟敲出雙殺打，結束上半局。

下半局高孝儀敲出游擊方向穿越安打上一壘，並趁著林旺衛右外野方向飛球攻上三壘，不過之後在本壘前遭刺殺，富邦單局2安打無人得分。

第一局

富邦銳爾登率先登板，首打席王威晨敲出游擊方向滾地球上一壘，不規則彈跳砸中于孟馗頭部，當場見血紅腫，換上陳凱倫守替補，剛上場就策動雙殺，接著周思齊外野方向飛球遭接殺，變相三上三下。

下半局首打席胡金龍敲出右外野方向穿越球上一壘，次棒林威廷短打不成反遭球砸中臉，首局富邦就增加兩名傷兵。之後胡金龍趁高國麟打擊時成功盜上二壘，不過沒能跑回本壘，首局吳人得分。

中信兄弟

棒次

富邦悍將

王 威 晨 2B

1

湖 金 龍  DH

吳 東 融  SS

2

林 威 廷  2B

周 思 齊  LF

3

陳 品 捷  RF

詹 子 賢  RF

4

高 國 麟  1B

張 志 豪  CF

5

高 孝 儀  CF

陳 子 豪  DH

6

林 旺 衛  LF

曾 陶 鎔  1B

7

李 宗 賢  3B

陳 家 駒  C

8

方 克 偉  C

王 勝 偉  3B

9

于 孟 馗  SS

陳 鴻 文

先發投手

銳 爾 登

 

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