中職Live》雙方打線熄火 三局結束兄弟富邦0：0平手

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球隊
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1
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3
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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兄弟
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0
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0
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0
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0
|2
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0
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富邦
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0
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0
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0
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0
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3
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0
第四局
銳爾登發生傳球失誤，吳東融上一壘，周思齊再補穿越安打，詹子賢接著敲出一壘方向滾地球遭刺殺，跑者推進上二、三壘。
第三局
銳爾登對陳家駒丟出本日首次三振，上演三上三下。
下半局富邦連續三飛球遭接殺。
第二局
富邦更換守備，陳品捷改守二壘，吳宗峻上右外野，並二度讓兄弟敲出雙殺打，結束上半局。
下半局高孝儀敲出游擊方向穿越安打上一壘，並趁著林旺衛右外野方向飛球攻上三壘，不過之後在本壘前遭刺殺，富邦單局2安打無人得分。
第一局
富邦銳爾登率先登板，首打席王威晨敲出游擊方向滾地球上一壘，不規則彈跳砸中于孟馗頭部，當場見血紅腫，換上陳凱倫守替補，剛上場就策動雙殺，接著周思齊外野方向飛球遭接殺，變相三上三下。
下半局首打席胡金龍敲出右外野方向穿越球上一壘，次棒林威廷短打不成反遭球砸中臉，首局富邦就增加兩名傷兵。之後胡金龍趁高國麟打擊時成功盜上二壘，不過沒能跑回本壘，首局吳人得分。
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中信兄弟
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棒次
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富邦悍將
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王 威 晨 2B
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1
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湖 金 龍 DH
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吳 東 融 SS
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2
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林 威 廷 2B
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周 思 齊 LF
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3
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陳 品 捷 RF
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詹 子 賢 RF
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4
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高 國 麟 1B
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張 志 豪 CF
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5
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高 孝 儀 CF
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陳 子 豪 DH
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6
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林 旺 衛 LF
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曾 陶 鎔 1B
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7
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李 宗 賢 3B
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陳 家 駒 C
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8
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方 克 偉 C
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王 勝 偉 3B
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9
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于 孟 馗 SS
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陳 鴻 文
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先發投手
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銳 爾 登