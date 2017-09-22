中職》洋投布魯斯畫功一流 手寫「勝利」鼓舞獅隊

統一獅布魯斯展現繪畫天分。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕在爭冠關鍵時期，統一獅陷入低潮，明天先發抗猿的洋投布魯斯，今天特地手寫中文的「勝利」、「相信」鼓勵隊友，球隊將它貼在新莊球場休息室，也讓他在投球之外的繪畫專長曝光。

布魯斯自己住處就貼有「Believe」（相信）等英文單字，看著隊友都這麼努力，想把這種正面、積極的力量帶到隊上，儘管他的中文程度只看得懂「不」和一些簡單數字，仍用心上網找了相關中文圖片，再一筆一畫對照，親手寫下來。

其實畫畫就是布魯斯場下的興趣，他受訪時，還從背包拿出隨身攜帶的素描本，大方分享作品，及對各隊打者的紀錄筆記，其中一張圖是他畫了隊友潘武雄、蘇智傑和陳傑憲。

布魯斯笑說，這作品還被陳傑憲抗議畫得像猴子，「我跟他說，你就是猴子啊！」他還在思考要把此張畫送給誰，也許會在潘武雄達成生涯百轟後，成為他的禮物。

布魯斯除了打棒球，從小也在學校學習繪畫、電腦繪圖等技藝，兩項專長同時兼顧，但最後選擇棒球路，他說，畫畫是獨力完成的樂趣，打球還有團隊，有比賽、有競爭，比較有趣。

布魯斯用畫畫妙喻人生，他說，先描出物體輪廓後，逐一補上細節，完成作品，好比人生先打好基礎，再逐步累積起來，最後回頭來看，就是很美好、圓滿的結果。

統一獅布魯斯展現繪畫天分。（記者陳志曲攝）