中職》獅奪隊史1499勝 MVP唐肇廷：不想打挑戰賽

〔記者郭羿婕／新北報導〕獅隊今晚正面對決下半季龍頭桃猿，靠唐肇廷8局下關鍵三壘安打，敲回2分逆轉，以4：2收下隊史1499勝，落後猿隊勝差縮小到2場，明天續拚1500勝。

統一獅唐肇廷敲出清空壘包的三壘安打，超前比分。（記者陳志曲攝）

唐肇廷獲選單場MVP，感言之一就是「不想打季後挑戰賽」，他說，下半季若能登基，沒挑戰賽就有較多時間調整、休息，會差很多，「大家一條心，希望拿到下半季冠軍。」

史博威先發7局只挨2安、0失分，落後2分的獅隊打線超悶，直到8局下對林柏佑，高國慶、林祐樂選到四壞保送，進佔得點圈，唐肇廷又在陳重廷犧牲觸擊、陳傑憲安打後，對剛上場的王躍霖揮出三壘打，送回致勝分，單局灌4分致勝，中斷近期2連敗、對猿3連敗。

統一獅唐肇廷（右）回休息區，與隊友開心擊掌。（記者陳志曲攝）

唐肇廷說，史博威的球依舊難打，前7局無法輕鬆掌控，但大家有把握住第8局；提到致勝安打，他說：「前幾球都走外角，有感覺對手想塞內角抓雙殺，我只想把球帶到外野，剛好有掌握到那個位置。」

廖文揚先發5局5K、失2分，3局上進帳生涯400K，和史博威皆無關勝敗；他退場後，牛棚接手沒再失分，陽建福中繼2局僅挨1安，王鏡銘9局上用1局無安打關門，搶下救援成功，兩大老將封鎖猿砲很關鍵，一掃前9戰8敗的低迷。

統一獅先發投手廖文揚。（記者陳志曲攝）

獅隊代總教練黃甘霖借重老將經驗，他說，若能直接與猿隊打總冠軍賽，投手調度就是如此，「提早測試壓制力，看來滿有效果。」蔗總也表示，棒球就是這樣，未結束前都有機會逆轉。

統一獅代總教練黃甘霖。（記者陳志曲攝）