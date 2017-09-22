中職》張志豪大秀雷射肩 力保兄弟不失分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟中外野手張志豪今天大秀雷射肩，讓富邦悍將跑者高孝儀在本壘前遭到刺殺，替先發投手陳鴻文守住不失分。

2局下悍將1出局攻占三壘，李宗賢擊出中外野方向飛球遭到接殺，三壘跑者高孝儀衝本壘，張志豪接島到球後，直接回傳本壘，小白球不落地進到捕手陳家駒的手套，讓高孝儀遭到刺殺。

兄弟這場比賽靠陳鴻文7局無失分，終場以5：0擊敗悍將。張志豪此戰3打數沒有安打，獲得1保送，有1分打點、跑回1分。

中信兄弟張志豪大秀雷射肩。（記者黃志源攝）

中信兄弟中外野手張志豪在2局下接殺打者，長傳本壘，由捕手陳家駒阻殺富邦悍將跑者高孝儀。（記者黃志源攝）

中信兄弟中外野手張志豪在2局下接殺打者，長傳本壘，由捕手陳家駒阻殺富邦悍將跑者高孝儀。（記者黃志源攝）

中信兄弟中外野手張志豪在2局下接殺打者，長傳本壘，由捕手陳家駒阻殺富邦悍將跑者高孝儀。（記者黃志源攝）

中信兄弟中外野手張志豪在2局下接殺打者，長傳本壘，由捕手陳家駒阻殺富邦悍將跑者高孝儀。（記者黃志源攝）

中信兄弟中外野手張志豪在2局下接殺打者，長傳本壘，由捕手陳家駒阻殺富邦悍將跑者高孝儀。（記者黃志源攝）

中信兄弟打者張志豪在6局上擊出1分打點游擊方向滾地球，靠野選上一壘。（記者黃志源攝）