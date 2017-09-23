MLB》雷神要回來了！ 明對國民先發對決天才小史

雷神明將歸隊先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熬過將近五個月的漫長復健，大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）即將重返大聯盟，總教練柯林斯（Terry Collins）宣布明天對國民之戰將由雷神先發，將與國民「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）同場亮相，但只為保險起見只會讓雷神投1局。

「看到他出場比賽我會很開心的，如果投完隔天他安然無恙我會更開心，這會讓我們鬆一口氣，也是我們希望看到的。」總教練柯林斯說，雷神季初因右側闊背肌撕裂傷被迫關機，4月30日對國民先發後就不曾在大聯盟投球，如今球隊本季已確定無緣季後賽，球團決定讓他實戰回歸，調整狀況展望明年球季。

「生理和心理兩個層面都是需要復健的，醫生說辛德加德的身體狀況恢復得很棒，我們只是想讓他上場一下下，所以就安排他回來比賽了，他正在重新熟悉環境，希望這能讓他在進入休季期前重拾一些自信。」總管艾德森（Sandy Alderson）說，若狀況順利，雷神在例行賽季結束前將還有一次比賽機會。

大都會安排雷神實戰回歸。（資料照，美聯社）

另一方面，飽受右肩傷勢所苦的先發「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）月初回歸後狀況不盡理想，先發4戰獲1勝3敗，累積14.1局狂失21分皆為責失，防禦率高達13.19。哈維原定明天對國民先發，但因應球隊新王牌德葛隆（Jacob deGrom）因病得延後先發，大都會決定調整輪值安排，取消哈維先發、交由雷神主投，哈維則改為後援登板。

總教練柯林斯表示哈維已同意球團安排，認為這個調整並不會對哈維造成太大影響，哈維仍然能按原定先發行程做好準備，對於將讓雷神和哈維兩大先發同場出賽，總教練柯林斯說：「目前所有的安排就是要確保這兩個傢伙安然無恙，在球季結束、進入冬天休賽期時他們能保持健康，把自己準備好、迎接明年的春訓，希望明年會是個成功的球季。」

哈維明將後援登板接替雷神。（資料照，美聯社）