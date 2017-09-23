NBA》不捨I.湯瑪斯被交易 海沃德：是他說服我來波士頓

I.湯瑪斯離隊讓海沃德感觸良多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前爵士球星海沃德（Gordon Hayward）新球季將轉戰塞爾提克，然而當初極力招募他來波士頓的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）已被交易到騎士，談到這位暫時無緣同隊的好朋友，海沃德表示深感不捨，但也能理解球團在商言商的交易決定。

海沃德今於個人網站上發表文章，除了分享訓練近況、新球季目標展望，也對新東家日前決定與騎士談成交易，送走I.湯瑪斯換來厄文（Kyrie Irving）的交易案做出回應，海沃德回憶當時他才剛到新球隊，正埋頭苦練備戰新球季，對於交易消息一無所知，他和大家一樣都是看推特才得知此事。

「I.湯瑪斯和厄文的交易謠言傳開時，我試著不去擔憂，這個季後已經有太多傳言、有太多的事情發生，我只想把握時間專心訓練，但事情真的成真了。」海沃德寫道，回憶當時身邊的朋友全都巴著他、想問個明白，但他知道的和大家一樣多，因為他也是看推特關注事情發展。

I.湯瑪斯被交易到騎士。（資料照，美聯社）

「我當下第一個反應就是傳簡訊給I.T.（湯瑪斯），祝福他一切順利，那個當下真的感覺挺詭異的，因為我已經準備好要跟他一起打球，他不只招募我來波士頓，他是很重要的一部分。」海沃德說，回憶I.湯瑪斯當時對他掏心掏肺、毫無保留地傾訴一切。

「他告訴我好多關於波士頓的事，告訴我成為一個塞爾提克球員後會有多麼不一樣，又跟我說東區冠軍賽比賽張力有多高、在主場打球是多麼的有趣，在波士頓打球更是樂趣十足。」海沃德說，坦言這所有的一切讓他決定轉效波士頓，在交易談成的時候，他與I.湯瑪斯已有了情感的連結。

然而塞爾提克隨後談成另一筆交易，把I.湯瑪斯送往騎士換來厄文，對於這個意外的事情發展，海沃德表示他知道這是在商言商，他已經在聯盟打了8年球、了解瞬息萬變的生態模式。儘管暫時無緣一起當隊友，但海沃德仍誠摯祝福I.湯瑪斯：「我絕對會繼續當他的球迷、繼續看他打球，在這個聯盟裡，大夥在某種程度上是共依共存的，我們都只想好好打球、試著保持健康、全力以赴貢獻所有。」

海沃德期待與厄文攜手打球。（資料照，美聯社）

海沃德也說，他隨後也向厄文發了簡訊，歡迎他來波士頓、期待日後一起打球，海沃德盛讚厄文是位身手全能的頂尖球員，笑說能與如此厲害的傢伙同隊，以後打起球來會輕鬆不少。對於新球季的展望，海沃德表示自己進到全新的球隊系統，近日努力訓練讓他獲益良多。

「當我決定來波士頓，有一點很重要的是，球隊能瞭解我還沒有發揮出所有的潛能。我覺得我還有很長一段路能走，我想知道塞爾提克是否能幫助我，他們擔保可以做到，總教練也是。」海沃德寫道，透露自己正努力鍛鍊並加強投籃，對於季前訓練營躍躍欲試，也希望有朝一日能助歷史輝煌、擁有優秀傳統的塞爾提克，升起隊史第18面冠軍錦旗。

I.湯瑪斯與海沃德惺惺相惜。（資料照，美聯社）