拉沃盃》開賽首日單打全赢 歐洲隊2分領先

歐洲隊坐在場邊替隊友加油。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕首屆拉沃盃（Laver Cup）昨晚在布拉格開打，進行了三場單打及一場雙打，場場都拚戰到搶七。前三戰單打皆由歐洲隊拿下，目前以3：1領先。眾所矚目的費德爾（Roger Federer）及納達爾（Rafael Nadal）昨天沒有單打賽程，仍全程坐在場邊替隊友加油。

首戰由克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）及美國小將蒂亞弗（Frances Tiafoe）為拉沃盃揭開序幕，連兩盤都拚到搶七，最後由世界排名第5的西里奇以兩個7：6拿下。接下來世界排名第7的奧地利好手提姆（Dominic Thiem）與美國伊斯納（John Isner）上演三盤大戰，首盤搶七更激戰至17分，前兩盤搶七雙方各下一城，最後提姆在決勝盤率先搶下10分獲勝。

西里奇拿下歐洲隊第一分。（路透社）

晚場則上演新生代對決，由世界排名第四的A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）以兩個7：6擊敗加拿大新秀沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）；最後一場雙打世界隊總算攻下一分，「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）／索克（Jack Sock）聯手擊敗柏蒂奇（Tomas Berdych）／納達爾，以6：3、6：7、10：7獲勝。

提姆。（歐新社）

世界隊隊長麥肯羅（右）與伊斯納。（路透社）

基里奧斯（左）、索克雙打拿下世界隊首勝。（美聯社）

柏蒂奇（左）與納達爾搭檔雙打。（路透社）