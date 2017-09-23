MLB》田中將大挨3轟狂失8分 追平隊史難堪紀錄（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今在客場開堂炸裂，本季第46轟出爐，距離麥奎爾（Mark McGwire）的新人年最多49轟，只差3支，但洋基全場只靠這一轟拿下唯一的一分，日籍強投田中將大面對藍鳥先發5.2局挨3轟狂失8分（7分為責失分），洋基終場就以1：8不敵藍鳥，終止近期的3連勝。

田中將大單場挨3轟失8分，苦吞本季第12敗。（美聯社）

洋基首局靠著賈吉的陽春砲先馳得點，飛行距離高達469英呎，寫下個人本季在藍鳥主場的最遠轟，不過對手下個半局就展開反攻，唐納森（Josh Donaldson）的內野滾地球，造成洋基二壘手卡斯楚（Starlin Castro）發生守備失誤，讓跑者一口氣上到三壘，包提斯塔（Jose Bautista）隨後擊出內野滾地球送回追平分。

賈吉敲出本季第46轟。（美聯社）

田中將大分別在3、5局兩局被赫南德茲（Teoscar Hernandez）和馬丁（Russell Martin）敲出陽春砲和2分砲，6局下更被對戰前20打數無安打的戈英斯（Ryan Goins）敲出滿貫砲，田中將大此役先發5.2局被敲6支安打，包括3轟失8分，7分為責失分，另有3次保送和6次三振，洋基終場以1：8輸球，田中吞下本季第12敗；藍鳥先發投手艾斯查德（Marco Estrada）繳出7局失1分的好投，收下本季第10勝。

此外，田中將大本季共挨了35轟，並列全聯盟第2多，他也成為洋基隊史第三位單季被敲35轟以上的投手，同時與休斯（Phil Hughes）並列隊史第2多，泰瑞（Ralph Terry）在1962年共挨了42轟，目前仍是洋基隊史紀錄。