MLB》拉史特拉獲關鍵保送 小熊延長賽擊敗釀酒人

拉史特拉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊與釀酒人天王山系列戰，前役小熊獲得勝利，今日兩隊鏖戰至延長賽，小熊在10局滿壘情況，拉史特拉（Tommy La Stella）獲得保送擠回超前分，終場小熊以5：4逆轉擊敗釀酒人。

小熊先發投手雷基（John Lackey）今表現不佳，1局上接連被擊出2支安打失1分，在2局上又被瓦格特（Stephen Vogt）、菲力普斯（Brett Phillips）擊出背靠背全壘打，今日主投4局被擊出6支安打失3分。

而釀酒人先發投手伍德魯夫（Brandon Woodruff）開局表現亮眼，前兩局送給小熊6上6下。但第3局接連被擊出3支安打，包括傑伊（Jon Jay）的2壘安打，單局追回2分。5局上小熊靠著安打及觸身球攻佔2、3壘，下棒索布里斯特（Ben Zobrist）擊出適時安打帶有2分打點。5局下釀酒人也靠著連續兩支2壘安打打回追平分，雙方4：4一路平手進入延長賽。

進入延長賽小熊無人出局就攻占滿壘，但僅靠著拉史特拉的保送擠超前分，10局下釀酒人首棒培瑞茲（Heman Perez）獲得保送，坦姆斯（Eric Thames）擊出內野滾地球雖靠著腳程避免雙殺，但隨後盜壘遭到阻殺，終場小熊以5：4擊敗釀酒人，兩隊勝差拉開至5場。