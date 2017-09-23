LOL世界賽》還不知道世界賽怎麼打？ 觀賽重點一次告訴你

《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽即將於今（23）日下午1點半展開。（取自Garena官網）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽即將於今（23）日下午1點半展開，由中國第三種子WE對上「拉美雄獅」Lyon Gaming打頭陣。此次世界賽地點位於中國，無法前往該地的台灣「召喚師」們可以選擇Garena或是Line Today的線上直播，或是在Garena電競館免費開放日前往現場觀戰；此外，北中南也有不少店家舉辦直播派對與大家一起同樂。

與往年不同，本次世界大賽新增「入圍賽」取代往年的外卡資格，由除了韓國外的四大賽區第三種子及其他8個賽區代表一同競爭12取4晉級16強小組賽資格，入圍賽將從23日一路打到29日。

入圍賽分為四組：

GROUP A為WE（中國）、GMB（獨立國協）、LG（北拉丁美洲）

GROUP B為C9（北美）、ONE（巴西）、DW（大洋洲）

GROUP C為FNC（歐洲）、YG（東南亞）、KLG（南拉丁美洲）

GROUP D為HKA（香港）、FB（土耳其）、RPG（日本）。

入圍賽賽制為雙循環決勝賽，也就是小組內的每一隊伍會交手兩場，如中國WE會與GMB及LG各打兩場，再根據每支隊伍4場賽事的結果，由每組前兩名晉級第二輪入圍賽，在這個階段，各組第一和第二將隨機匹配對陣，透過五戰三勝賽制來決定誰能晉級小組賽。

LMS賽區的HKA將在25日上場，首場比賽時間為下午2點，對上日本戰隊RPG，日前HKA教練Tabe才很有信心地說「我們一定打敗他」，屆時也期待HKA能打出精彩表現。

今日所有對戰組合如下：

13：30 WE vs. LYN

14：30 C9 vs. ONE

15：30 GMB vs. LYN

16：30 DW vs. C9

17：30 GMB vs. WE

18：30 DW vs. ONE

29日決定哪四支隊伍晉級小組賽後，短暫休息一星期，小組賽將於10月5日展開，日前根據抽籤結果，四組小組分組如下：

GROUP A為EDG（中國）、SKT（韓國）、ahq（台灣）、入圍賽晉級隊伍。

GROUP B為LZ（韓國）、IMT（北美）、GAM（東南亞）、入圍賽晉級隊伍。

GROUP C為G2（歐洲）、SSG（韓國）、RNG（中國）、入圍賽晉級隊伍。

GROUP D為FW（台灣）、MSF（歐洲）、TSM（北美）、入圍賽晉級隊伍。

小組賽將於10月5日至8日以及12日至15日舉行，目前具體對戰時間暫未出爐，賽制同樣為雙循環決勝賽，每組前兩名將進入全球總決賽的最後一站：8強淘汰賽。8強賽將於10月19日展開，從八強戰到最後冠軍戰的賽制為單淘汰五戰三勝賽制，最後獲勝的隊伍將成為 2017 年世界冠軍。

世界賽完整名單。（取自Garena官網）

由於本次世界賽在中國舉辦，台灣觀眾不用再像往年一樣熬夜看比賽，比賽多從下午展開，這次入圍賽及小組賽地點在武漢體育中心體育館，如欲前往現場觀戰的詳見相關售票窗口；無法前往現場的台灣觀眾也可以在線上觀看Garena及Line Today的線上直播。

位於台北內湖的Garena電競館也將依使用情況開放免費入場觀看賽事，除了23日、24日場地有傳說對決GCS職業聯賽舉行外，25日、26日、28日及29日都將開放免費入場。

許多店家與Garena合作舉辦直播派對。（取自Garena官網）

此外，也有許多店家與Garena合作舉辦直播派對，台灣北部有29間、中部15間、南部17間、東部2間，不甘寂寞、又離台北內湖很遠的召換師可以選擇到這些店家與大家同樂，現場消費更會有所折扣，但也要注意，不是每間店家都有全程直播，詳細細節請見Garena網頁。

（http://2017worldsviewingparty.lol.garena.tw/info.html）