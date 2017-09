LOL世界賽》還不知道世界賽怎麼打？ 觀賽重點一次告訴你

《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽即將於今(23)日下午1點半展開。(取自Garena官網)

〔記者陳耀宗/台北報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽即將於今(23)日下午1點半展開,由中國第三種子WE對上「拉美雄獅」Lyon Gaming打頭陣。此次世界賽地點位於中國,無法前往該地的台灣「召喚師」們可以選擇Garena或是Line Today的線上直播,或是在Garena電競館免費開放日前往現場觀戰;此外,北中南也有不少店家舉辦直播派對與大家一起同樂。

與往年不同,本次世界大賽新增「入圍賽」取代往年的外卡資格,由除了韓國外的四大賽區第三種子及其他8個賽區代表一同競爭12取4晉級16強小組賽資格,入圍賽將從23日一路打到29日。

入圍賽分為四組:

GROUP A為WE(中國)、GMB(獨立國協)、LG(北拉丁美洲)

GROUP B為C9(北美)、ONE(巴西)、DW(大洋洲)

GROUP C為FNC(歐洲)、YG(東南亞)、KLG(南拉丁美洲)

GROUP D為HKA(香港)、FB(土耳其)、RPG(日本)。

入圍賽賽制為雙循環決勝賽,也就是小組內的每一隊伍會交手兩場,如中國WE會與GMB及LG各打兩場,再根據每支隊伍4場賽事的結果,由每組前兩名晉級第二輪入圍賽,在這個階段,各組第一和第二將隨機匹配對陣,透過五戰三勝賽制來決定誰能晉級小組賽。

LMS賽區的HKA將在25日上場,首場比賽時間為下午2點,對上日本戰隊RPG,日前HKA教練Tabe才很有信心地說「我們一定打敗他」,屆時也期待HKA能打出精彩表現。

今日所有對戰組合如下:

13:30 WE vs. LYN

14:30 C9 vs. ONE

15:30 GMB vs. LYN

16:30 DW vs. C9

17:30 GMB vs. WE

18:30 DW vs. ONE

29日決定哪四支隊伍晉級小組賽後,短暫休息一星期,小組賽將於10月5日展開,日前根據抽籤結果,四組小組分組如下:

GROUP A為EDG(中國)、SKT(韓國)、ahq(台灣)、入圍賽晉級隊伍。

GROUP B為LZ(韓國)、IMT(北美)、GAM(東南亞)、入圍賽晉級隊伍。

GROUP C為G2(歐洲)、SSG(韓國)、RNG(中國)、入圍賽晉級隊伍。

GROUP D為FW(台灣)、MSF(歐洲)、TSM(北美)、入圍賽晉級隊伍。

小組賽將於10月5日至8日以及12日至15日舉行,目前具體對戰時間暫未出爐,賽制同樣為雙循環決勝賽,每組前兩名將進入全球總決賽的最後一站:8強淘汰賽。8強賽將於10月19日展開,從八強戰到最後冠軍戰的賽制為單淘汰五戰三勝賽制,最後獲勝的隊伍將成為 2017 年世界冠軍。

世界賽完整名單。(取自Garena官網)

由於本次世界賽在中國舉辦,台灣觀眾不用再像往年一樣熬夜看比賽,比賽多從下午展開,這次入圍賽及小組賽地點在武漢體育中心體育館,如欲前往現場觀戰的詳見相關售票窗口;無法前往現場的台灣觀眾也可以在線上觀看Garena及Line Today的線上直播。

位於台北內湖的Garena電競館也將依使用情況開放免費入場觀看賽事,除了23日、24日場地有傳說對決GCS職業聯賽舉行外,25日、26日、28日及29日都將開放免費入場。

許多店家與Garena合作舉辦直播派對。(取自Garena官網)

此外,也有許多店家與Garena合作舉辦直播派對,台灣北部有29間、中部15間、南部17間、東部2間,不甘寂寞、又離台北內湖很遠的召換師可以選擇到這些店家與大家同樂,現場消費更會有所折扣,但也要注意,不是每間店家都有全程直播,詳細細節請見Garena網頁。

(http://2017worldsviewingparty.lol.garena.tw/info.html)