MLB》克魯茲9下扛再見轟 印地安人無緣挑戰百年紀錄

〔體育中心／綜合報導〕近28戰豪奪27勝的印地安人今造訪水手主場，先發鮑爾（Trevor Bauer）主投7局僅失1分完成優質先發，可惜牛棚9局下失守，被近況火燙的克魯茲（Nelson Cruz）扛出再見2分砲以1：3輸球，無緣追平大聯盟高懸133年的勝場紀錄。

印地安人昨靠林多（Francisco Lindor）致勝三分砲贏球，近28場比賽拿下27勝，追平1906年小熊與1916年巨人的紀錄，今轉戰水手主場，只要再度贏球就能追平普魯頓斯灰隊（1885年因財務問題解散）於1884年締造的29戰28勝大聯盟紀錄。

同樣都是攸關挑戰聯盟紀錄的關鍵戰役，印地安人今天再度輪到鮑爾先發，上週對皇家的比賽他先發5.1局掉4分吞敗，中斷印地安人22連勝史上最長純連勝紀錄，無緣挑戰大聯盟最長26連勝紀錄。今作客水手再度輪到鮑爾先發，他主投7局送出6K，僅在7局下連挨2安失掉此役唯一一分，此役用116球為本季單場第二多。

鮑爾繳7局優質先發，最終無關勝敗。（USA Today Sports）

水手先發拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）表現更為出色，3局上被厄謝拉（Giovanny Urshela）掃出陽春砲後表現回穩，主投8局狂飆10K，僅挨3安含一發陽春砲失掉1分。9局上狄亞茲（Edwin Diaz）登板接手，印第安獲1保送但沒能得分，雙方仍以1：1平手。

9局下水手最後反攻，印地安人換上艾倫（Cody Allen）接手，不料開局就被卡諾（Robinson Cano）敲安上壘，前兩場都開轟的克魯茲再度炸裂，1好1壞時逮中速球一棒扛出中外野大牆，形成再見兩分砲，印地安人最後關頭失守挨轟輸球，無緣追平29戰28勝的大聯盟紀錄。

克魯茲9局下扛再見兩分砲，連3場開轟。（美聯社）

水手9局下扛再見轟氣走印地安人。（法新社）