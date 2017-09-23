MLB》貝林傑轟破國聯菜鳥紀錄 道奇連五年稱霸國西（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國西封王倒數M1的道奇今於主場招待巨人，老將左投希爾（Rich Hill）先發投打俱佳，主投6局狂飆9K只失1分，還敲出1分打點的追平二壘打，超狂菜鳥貝林傑（Cody Bellinger）扛出致勝三分砲，單季39轟出爐締造國聯菜鳥紀錄，終場道奇以4：2擊敗巨人，主場贏球暢飲封王香檳，連五年奪下國聯西區冠軍。

昨作客費城人贏球、分區封王魔術數字降至M1的道奇，今重返主場對決巨人，此役關鍵封王戰交由37歲老將希爾掛帥先發，雖在首局被巨人鐵捕波西（Buster Posey）敲安失掉1分，但希爾隨後用球棒討回顏面，3局下從巨人先發「鯊魚」薩瑪賈（Jeff Samardzija）掃出二壘打一棒追平，貝林傑隨後擊出滿貫砲一棒超前。

巨人鯊魚單局爆4分種下敗因，此役僅投4.1局用球量就逼近破百，5局下再遇亂流被換下場，留下1出局一二壘有人危機，3位牛棚接手未再失分，然而巨人打線同樣受制對方好投，先發希爾首局掉分後隨即回穩，主投6局狂飆9K僅失1分，兩名中繼各投一局無失分，8局打完巨人仍以1：4落後。

希爾投打俱佳摘下勝投。（美聯社）

貝林傑扛致勝三分砲，單季39轟締造國聯菜鳥紀錄。（歐新社）

9局上巨人最後反攻，道奇守護神簡森（Kenley Jansen）登板，開局雖被山度瓦（Pablo Sandoval）擊出右外野陽春砲，但簡森隨即連飆3K霸氣關門，道奇以4：2贏球，封王魔術數字歸零稱霸國聯西區，在主場暢飲封王香檳，目前戰績97勝56敗、勝率6成34仍是國聯最佳。

封王戰開轟當英雄的超級新人貝林傑，此役3局下擊出的右中外野三分砲，不只是道奇國西封王戰的致勝轟，也是貝林傑個人本季第39轟，打破由伯格（Wally Berger）（1930年）和名人堂前輩羅賓森（Frank Robinson）（1956年）高懸近70年的紀錄，成為國聯史上單季最多轟的菜鳥球員，目前大聯盟菜鳥開轟紀錄保持人為麥奎爾（Mark McGwire），他在1987年效力運動家時締造單季49轟。

簡森封王戰連飆3K關門，本季第40場救援成功到手。（美聯社）

道奇主場贏球，國聯西區封王。（USA Today Sports）