LOL》外媒評輔助TOP5 閃電狼「蛇蛇」能獲第幾？

《ESPN》評最佳輔助選手，蛇蛇獲得第三名。（取自閃電狼官方臉書粉絲專頁）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《ESPN》在本週依序就《英雄聯盟》各國好手五條路線進行強度排名，第四波排名為輔助，前五強選手依序為：GorillA（LZ）、Meiko（EDG）、SwordArt（FW）、mithy（G2），第五名為Olleh（IMT）。來自台灣閃電狼的蛇蛇首度突破10分，以11分拿下第三名位置，分析文也提到，蛇蛇在現今META下，是有能耐靠著亞歷斯塔以及瑟雷西帶領閃電狼從小組賽出線。

第一名：GorillA（LZ），獲得19分。

這是 GorillA 第四次的世界賽，同時也是與PraY的第三次下路搭檔。他的傳奇性是無可否認的，與去年很像，今年他還是很有可能奪下最佳輔助的稱號，為他在英雄聯盟的歷史上添上一筆傳奇。

第二名：Meiko（EDG），獲得15分。

Meiko 2015年在EDG出道後一直都是世界前幾強的輔助，他最擅長的除了佔領視野之外，也很擅長進行盲區戰。在現今的META中大多是坦克型輔助和可與「熾灼魔器」搭配的施法型輔助，Meiko 卻可以在兩者之間靈活變換，為EDG與他們的新AD「iBoy」帶來強大的「輔助」。

第三名：SwordArt（FW），獲得11分。

長期以來大家都為閃電狼的「中野連動」讚嘆不已，但在一個輔助組織進攻當道的版本，這便是LMS第一強隊中蛇蛇的個人秀了。在去年的MSI中，因為法師型的輔助當道導致閃電狼失利。但如今像亞歷斯塔以及瑟雷西的浮出，這讓閃電狼在蛇蛇的帶領下，是有能耐可以從小組賽出線的。

第四名：mithy（G2），獲得8分。

通常在聊到頂尖輔助時，人們不太會想到西方的隊伍。但是mithy一直都是世界名列前茅的輔助之一。他的操作技術以及他與Zven的控線能力是G2成功的核心。mithy因為太具有象徵性，在他的家鄉更有一條路是以他的名字取的。

第五名：Olleh（IMT），獲得5分。

當Olleh與IMT簽約時，大部分的北美粉絲的反應都是「他是誰？」。當Immortals將外援的名額使用在一個輔助上這個舉動令不少粉絲認為這個舉動是個錯誤。而Olleh在春季賽馬馬虎虎的表現也驗證了這個說法。

然而，在新的打野選手與教練的支持，他解禁了他的所有技能，讓他獲選為北美第一隊的輔助與MVP競賽中第四名的佳績。在不到一年的時間，Olleh不僅在北美打開知名度，更因為技術與不滅的笑容，而成了隊上招牌。

並列第六名：ming（RNG），獲得1分。

雖然這個排名傳奇性與威嚴性都很重要，但ming在RNG的菜鳥年所扮演的caller使得他獲得頂尖輔助的榮譽。

並列第六名：Wolf（SKT），獲得1分。

雖然在MSI中獲得MVP的Wolf在這份名單中被排在前五名之外，夏季賽對這個蟬聯兩年冠軍的隊伍而言不是輕鬆的一段時間。但衝擊三次冠軍將會幫他忘去這一個混亂的賽季。