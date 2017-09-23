MLB》睽違多日再登板 陳偉殷1局13球無失分

陳偉殷（資料照，美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕馬林魚今天作客對戰響尾蛇，台灣投手陳偉殷相隔5天後再度登板，中繼1局投1K，被敲1支安打無失分，最快球速約148公里，馬林魚終場以11：13不敵響尾蛇。

此役兩隊上演開轟得分秀，馬林魚前5局狂灌9分，包括歐蘇納（Marcell Ozuna）的單場雙響砲打回3分打點，以及鮑爾（Justin Bour）的三分砲，前5局局局有得分；響尾蛇也是砲聲隆隆，沃克（Christian Walker）敲出陽春砲，英內塔（Chris Iannetta）單場雙響砲，灌進8分打點，蛇軍在6局下狂灌5分逆轉戰局，英內塔該局敲出滿貫砲，前6局以12：9領先。

陳偉殷在7局下登板中繼，先讓該局首名打者馬堤（Ketel Marte）擊出內野滾地球出局，三振下一棒迪斯卡索（Daniel Descalso），2人出局後被佩洛塔（David Peralta）擊出左外野二壘安打，所幸陳偉殷及時回穩，讓波洛克（A.J. Pollock）擊出左外野飛球接殺，抓到第三個出局數，完成投球任務。

響尾蛇重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）在8局下敲出陽春砲，助隊鎖定勝利，終場以13：11擊敗馬林魚。陳偉殷總計後援1局用13球，被敲1支安打無失分，另有一次三振，防禦率略降至3.82。